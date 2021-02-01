В райцентре в Бурятии построили спорткомплекс за 1,3 млн

Экономика, Фото: предоставлено минсельхозпродом РБ

В Кижингинском районе появился спортивный комплекс с возрастным зонированием



В районном центре – в селе Кижинга – в 2020 году был установлен современный детско-спортивный комплекс «Тамир». Он обошёлся в 1 млн. 357 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета было выделено 893 тысячи, сообщает минсельхозпрод Бурятии.



- «Тамир» - означает спорт. Мы разделили комплекс площадью два гектара по возрастным зонам: 0-12 лет, 12 -16 лет, от 16 лет и старше, чтобы родители приходили вместе со своими детьми и никому не было скучно, - рассказал глава сельского поселения «Кижингинский Сомон», Цыдып Хубухеев.



Для малышей – песочницы, горки и карусели, для подростков – турники и качели, а для детей постарше - спортивные тренажеры и футбольное поле на стадионе.







