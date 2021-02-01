Кандидату предлагают зарплату около четырёхсот тысяч в месяц
Аналитики hh.ru, сервиса по поиску работы и сотрудников, проанализировали актуальные вакансии, открытые с начала года в Бурятии, и составили подборку самых интересных предложений с наиболее высокой предлагаемой заработной платой.
Возглавила топ-10 вакансия с графиком работы вахтовым методом (Муйский район, посёлок Иракинда) – «Менеджер, ответственный по закупу металлолома»: успешный кандидат может претендовать до 384 000 рублей до вычета налогов за вахту. Также компания предлагает компенсацию проезда к месту работы и обратно, а также проживание на территории работодателя. Среди требований указаны не только наличие опыта работы, важны личные качества соискателей: аккуратность, исполнительность, дисциплинированность.
В топ-10 вошли несколько предложений для квалифицированных рабочих: мастер горный (зарплата 200 000 руб. на руки.) требуется на золотодобывающее предприятие в Иркутской области на промышленный сезон 2021 г. Для работы на остров Сахалин требуются: водитель категории Е (зарплата от 180 000 руб. на руки) и водитель автокрана 8 разряда (зарплата от 125 000 руб. на руки).
Аналитики назвали самую «дорогую» вакансию в Бурятии
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