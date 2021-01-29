Инфляция в Бурятии пошла на ускорение

А вот годовая инфляция услуг замедлилась. Из-за пандемии отменили корпоративные мероприятия, ввели ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах. В результате уменьшились темы роста цен на услуги парикмахерских, а стоимость билетов в кино вернулась на уровень декабря 2019 года. Это снизило инфляцию услуг и сдерживало общую инфляцию.







В декабре годовая инфляция в Бурятии ускорилась до 6% после 5,3% в ноябре. Это заметно выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (5%) и по России в целом (4,9%), сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.Основное влияние по-прежнему оказывали федеральные факторы, такие как ослабление рубля и снижение валового сбора отдельных сельскохозяйственных культур. Кроме того, действовали региональные факторы: ухудшение качества урожая овощей открытого грунта, сокращение импорта тепличных овощей из Китая.- В декабре годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в Бурятии ускорились. В основном сказались федеральные факторы: динамика курса рубля, а также снижение производства сахара и подсолнечника. Повлияли и региональные факторы. Во-первых, на наш рынок сейчас поступает значительно меньше огурцов и других тепличных овощей из Китая. Причина — в установленных Китаем квотах на перемещение грузов через границу с Россией. Сравнительно дешевые китайские овощи заместила более дорогая продукция российских производителей. Во-вторых, сбор осенью картофеля и других овощей открытого грунта у нас в республике осложнила дождливая погода. Пострадало качество урожая, и крупным торговым сетям пришлось восполнять его поставками из других регионов. Из-за дополнительных транспортных расходов ускорился рост цен на картошку, морковь и некоторые другие овощи, - пояснила управляющий Национальным банком Бурятии Наталья Эйрих.