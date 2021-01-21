С переходом на «удалёнку» жителям Бурятии пришлось работать больше

Интересные данные предоставила служба исследований hh.ru



Подводя итоги ушедшего года, служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, в том числе из Бурятии, чтобы узнать, как изменилась профессиональная нагрузка в 2020 году, который был ознаменован пандемией и многими ограничительными мерами, в том числе, введением «удалёнки».



В целом за этот год стали работать больше 58% работающих соискателей, принявших участие в опросе. 18% стали работать меньше, а для 19% ничего не поменялось в этом плане. Выше всего доля тех, кто утверждает, что стал работать больше — среди представителей сферы добычи сырья (73%) и HR-сферы (72%).



41% работников туристической сферы, напротив, стали за этот год работать меньше. Никаких изменений не почувствовали бухгалтеры, работники сельскохозяйственной и производственной сфер, а также люди, занимающиеся логистикой, транспортом и информационными технологиями.



Среди соискателей, успевших за время эпидемии поработать удалённо и продолжающих работать в таком формате, 43% заявило, что в связи с переходом на «удалёнку» стали работать больше. Для 27% ничего не изменилось, по их собственным словам. Больше стали работать с переходом на дистанционный формат 52% представителей бухгалтерской сферы, а также 50% сферы IT.



- Дело в том, что для ряда специалистов временный или постоянный переход на удалённую работу «смазал» рамки рабочего дня, ведь компьютер с доступом к корпоративным ресурсам стал доступен 24/7. Кроме того, росту трудозатрат способствовало увеличение числа каналов коммуникации с коллегами для эффективной дистанционной работы — рабочие согласования переместились из корпоративной почты в мессенджеры и чаты. Поэтому то, что многие соискатели отметили увеличение рабочей нагрузки в ушедшем году вполне логично, — прокомментировала результаты Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.



Кроме этого, 11% респондентов рассказали, что им почти всегда приходится тратить личное время на решение рабочих задач. Чуть реже так делают 23% соискателей, 32% признались, что иногда приходится заниматься делами во внерабочее время. Лишь 9% ответили, что трудятся исключительно по графику. Больше всего личным временем в пользу работы жертвуют в сферах закупок, маркетинга, рекламы и PR, а также топ-менеджеры.

