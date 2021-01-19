Семиметровый бык обошёлся Улан-Удэ в 255 тысяч

Мэрия Улан-Удэ закупила последний символ из 12-летнего цикла восточного календаря



Бурятия встречает Сагаалган - Новый год по лунному календарю - в 2021 году 12 февраля. Традиционно вот уже десять лет в Улан-Удэ устанавливают семиметровые конструкции символов года на девятиэтажных домах. В этом году на доме по ул. Ключевская, 2 на стене появится бык. Он завершит 12-летний цикл восточного календаря, сообщили в комитете городского хозяйства.



Запрос котировок на определение подрядной организации был объявлен в конце декабря. Начальная цена торгов была 300 тысяч рублей. Победителем стал ИП Намсараева В.Ц. (рекламное агентство «Жираф»). Компания предложила цену на 45 тысяч ниже максимальной, контракт заключен на сумму 255 тысяч рублей.



Светящийся бык появится на фасаде здания жилого дома по ул. Ключевская, 2 до 1 февраля.



За последние несколько лет стоимость производства символов года значительно снизилась за счёт использования светодиодных технологий и типового наработанного подхода. Традиция развешивать символы в Улан-Удэ зародилась в 2010-м, тогда появился тигр на ул. Бабушкина, 20. В 2011 году установили зайца на ул.Боевая, 5, в 2012-м – драконов по ул. Ключевская, 72 и ул. Дорожная, 1. В 2013 году в обрамлении бурятского орнамента «засветились» две змеи на ул. Жердева, 68 и 138, в 2014 году – лошадь по ул. Жердева, 13б. Далее были овца (2015 год, ул.Ключевская, 66), обезьяна (2016 год, ул.Ключевская, 57/1), петух (2017 год, улица Краснофлотская, 2а), собака (2018 год, ул.Ключевская, 4а), свинья (2019 год, ул.Ключевская, 4) и крыса (2020 год, ул.Ключевская, 2а).



Символ 2021 года - Бык - станет заключительным 12-м символом года по восточному календарю, в будущем город не будет устанавливать новых «животных».









