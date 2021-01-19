В том числе планируется устройство парковки возле авиазавода
В столице Бурятии обсуждается возможность капитального ремонта подъездной дороги до проходной АО «Улан-удэнский авиационный завод». Дорога обеспечит безопасный и комфортный проезд заводчан к административно-бытовому корпусу, сообщили в администрации города.
Проектно-сметная документация уже разработана. Только на создание проектной документы был выделен один миллион рублей. Финансирование пришло из средств проекта «Народный бюджет».
В проекте предусмотрен капитальный ремонт проезжей части и тротуара, устройство парковки возле авиазавода, водоотведение ливневых и талых вод. Протяжённость проектируемого участка составляет около 450 метров.
- При определении источника финансирования работы могут быть выполнены в 2021-2022 годах, - уточнили в мэрии.
В Улан-Удэ планируют отремонтировать дорогу к авиазаводу
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