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В посёлке Исток в Улан-Удэ отремонтируют дорогу

В посёлке Исток в Улан-Удэ отремонтируют дорогу
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На ремонт выделят более 11 миллионов рублей

Жители отдалённого посёлка Исток в Улан-Удэ давно просят о том, чтобы у них появились нормальные дороги. Недавно стало известно, что в этом году планируется ремонт автомобильной дороги по улице Природная.

Пока будет отремонтировано 570 метров. Начальная цена контракта на торгах составит 11,4 млн рублей. Деньги придут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контракт планирует заключить до середины февраля. Ремонт подрядчик должен будет выполнить до 1 октября.

Рассматривается возможность установки здесь лежачих полицейских.

Ранее дорогу в Истоке строили более шести лет назад, в 2014-м году. Тогда было отремонтировано 1,2 км автодороги по улице Мирная. С тех пор проводился ямочный ремонт по трём асфальтированным дорогам, а также подсыпка в некоторых местах щебнем.

Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью в центре Улан-Удэ, на улице Ербанова, при ремонте дороги откопали мостовую.
дорожный ремонт
 
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