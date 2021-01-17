На ремонт выделят более 11 миллионов рублей
Жители отдалённого посёлка Исток в Улан-Удэ давно просят о том, чтобы у них появились нормальные дороги. Недавно стало известно, что в этом году планируется ремонт автомобильной дороги по улице Природная.
Пока будет отремонтировано 570 метров. Начальная цена контракта на торгах составит 11,4 млн рублей. Деньги придут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Контракт планирует заключить до середины февраля. Ремонт подрядчик должен будет выполнить до 1 октября.
Рассматривается возможность установки здесь лежачих полицейских.
Ранее дорогу в Истоке строили более шести лет назад, в 2014-м году. Тогда было отремонтировано 1,2 км автодороги по улице Мирная. С тех пор проводился ямочный ремонт по трём асфальтированным дорогам, а также подсыпка в некоторых местах щебнем.
Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью в центре Улан-Удэ, на улице Ербанова, при ремонте дороги откопали мостовую.
В посёлке Исток в Улан-Удэ отремонтируют дорогу
Экономика, Фото:
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