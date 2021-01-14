В Бурятии вырос размер регионального маткапитала

Региональный маткапитал на второго ребёнка приближается к 200 тысячам



С 1 января в Бурятии увеличился размер регионального маткапитала при рождении второго ребёнка, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты. Прежний размер был 145,2 тыс рублей (для детей, рождённых до 31 декабря 2019 года).



При рождении (усыновлении) второго ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, величина регионального маткапитала выросла до 191,8 тыс рублей.



Региональный материнский капитал появился в Бурятии в конце 2018 года, после перехода в Дальневосточный федеральный округ. В 2020 году правом на региональный маткапитал в Бурятии воспользовались 1693 семьи.



Оформить региональный материнский капитал можно в центрах социальной поддержки по месту жительства, на сайте Государственных услуг и в МФЦ.



Средства регионального материнского капитала могут быть направлены в любое время со дня рождения второго ребёнка на:



- улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, погашение жилищных кредитов (займов), уплата первоначального взноса по жилищному кредиту (займу);

- получение образования детьми;

- оплату дошкольного образования (ясли, детский сад);

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.



Право на региональный материнский капитал имеют граждане, получившие государственный сертификат на федеральный материнский капитал и проживающие в Бурятии.





