В Забайкалье построят молочную ферму на 500 коров

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Предприятие может стать основным поставщиком молока в Читу



Молочное предприятие в Читинском районе Забайкальского края намерена построить сельхозорганизация, начавшая деятельность в 2020 году на базе коллективного предприятия «Беклемишевское». Об этом 13 января на итоговом годовом отчёте министерства сельского хозяйства Забайкальского края сообщил руководитель ведомства Денис Бочкарев.



- В молочном животноводстве основным предприятием, обеспечивающим молочной продукцией Читу, является коллективное предприятие «Беклемишевское». Сейчас организация находится в сложном финансовом состоянии на стадии банкротства и полного прекращения деятельности. Удалось привлечь инвестора, который планирует в 2021 году приступить к проектированию и строительству современной молочной фермы на 500 голов. Таким образом, предприятие сможет стать основным поставщиком молока в краевой центр, - рассказал министр.





По информации минсельхоза Забайкальского края





