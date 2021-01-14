 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

В Забайкалье построят молочную ферму на 500 коров

В Забайкалье построят молочную ферму на 500 коров
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Предприятие может стать основным поставщиком молока в Читу

Молочное предприятие в Читинском районе Забайкальского края намерена построить сельхозорганизация, начавшая деятельность в 2020 году на базе коллективного предприятия «Беклемишевское». Об этом 13 января на итоговом годовом отчёте министерства сельского хозяйства Забайкальского края сообщил руководитель ведомства Денис Бочкарев.

- В молочном животноводстве основным предприятием, обеспечивающим молочной продукцией Читу, является коллективное предприятие «Беклемишевское». Сейчас организация находится в сложном финансовом состоянии на стадии банкротства и полного прекращения деятельности. Удалось привлечь инвестора, который планирует в 2021 году приступить к проектированию и строительству современной молочной фермы на 500 голов. Таким образом, предприятие сможет стать основным поставщиком молока в краевой центр, - рассказал министр.


По информации минсельхоза Забайкальского края


молоко молочная продукция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье построят молочную ферму на 500 коров
В Забайкалье построят молочную ферму на 500 коров
Экономика, 14.01.2021
Предприятие может стать основным поставщиком молока в Читу
Конкурс на развитие авиаузла в Иркутске остался без победителя
Конкурс на развитие авиаузла в Иркутске остался без победителя
Экономика, 13.01.2021
Сейчас прорабатываются варианты нового отбора консультантов
Из-за ковида жители Бурятии стали чаще страховаться
Из-за ковида жители Бурятии стали чаще страховаться
Экономика, 12.01.2021
Теперь жители Бурятии предпочитают расширенные страховые программы
В аэропорту Улан-Удэ начался ремонт
В аэропорту Улан-Удэ начался ремонт
Экономика, 11.01.2021
Ремонтные работы планируют завершить до «высокого» сезона
Первый лесосеменной центр создадут в Иркутской области
Первый лесосеменной центр создадут в Иркутской области
Экономика, 11.01.2021
Только на проектирование центра выделят 10 млн
Самолёт «Байкал» поднимется в первый полёт до конца года
Самолёт «Байкал» поднимется в первый полёт до конца года
Экономика, 11.01.2021
Обнадёживающую информацию сообщил министр промышленности России
Улан-Удэ покинул десятку худших городов России
Улан-Удэ покинул десятку худших городов России
Экономика, 07.01.2021
А ведь всего год назад Улан-Удэ признавался самым худшим городом страны
На Байкале запретили 26 видов деятельности
На Байкале запретили 26 видов деятельности
Экономика, 07.01.2021
Правительство РФ утвердило список запрещённых видов деятельности на Байкале
Бурятию включили в пятёрку лидеров ДФО по темпам роста зарплат
Бурятию включили в пятёрку лидеров ДФО по темпам роста зарплат
Экономика, 07.01.2021
Исследование представили специалисты подведомственного учреждения министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики
В России увеличен МРОТ и прожиточный минимум
В России увеличен МРОТ и прожиточный минимум
Экономика, 01.01.2021
Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 12792 рубля
Экономические итоги 2020 года
Экономические итоги 2020 года
Экономика, 31.12.2020
Редакция «Байкал-Daily» начинает подводить итоги 2020 года. Вашему вниманию – развитие экономики Бурятии в уходящем году
Перепись покажет, насколько горожан в Бурятии больше, чем сельчан
Перепись покажет, насколько горожан в Бурятии больше, чем сельчан
Экономика, 29.12.2020
10 лет назад 41% жителей Бурятии жил в Улан-Удэ
В ТОР «Бурятия» реализуются 10 проектов на сумму около 10 млрд рублей
В ТОР «Бурятия» реализуются 10 проектов на сумму около 10 млрд рублей
Экономика, 28.12.2020
Трудовые места получат более 1480 жителей республики
Перепись покажет численность занятого населения Бурятии
Перепись покажет численность занятого населения Бурятии
Экономика, 28.12.2020
Насколько активно в экономическом плане население Бурятии, станет известно после подведения итогов предстоящей переписи населения
Почти 500 сотрудников Улан-Удэнского авиазавода получили награды
Почти 500 сотрудников Улан-Удэнского авиазавода получили награды
Экономика, 28.12.2020
Сотрудники авиазавода отмечены наградами за трудовые успехи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^