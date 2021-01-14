В Забайкалье построят молочную ферму на 500 коров

Предприятие может стать основным поставщиком молока в Читу
Молочное предприятие в Читинском районе Забайкальского края намерена построить сельхозорганизация, начавшая деятельность в 2020 году на базе коллективного предприятия «Беклемишевское». Об этом 13 января на итоговом годовом отчёте министерства сельского хозяйства Забайкальского края сообщил руководитель ведомства Денис Бочкарев.
- В молочном животноводстве основным предприятием, обеспечивающим молочной продукцией Читу, является коллективное предприятие «Беклемишевское». Сейчас организация находится в сложном финансовом состоянии на стадии банкротства и полного прекращения деятельности. Удалось привлечь инвестора, который планирует в 2021 году приступить к проектированию и строительству современной молочной фермы на 500 голов. Таким образом, предприятие сможет стать основным поставщиком молока в краевой центр, - рассказал министр.
По информации минсельхоза Забайкальского края
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