Сейчас прорабатываются варианты нового отбора консультантов
По итогам конкурса на развитие авиаузла в Иркутске исполнитель не был определён. Конкурс проводился согласно федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Тендер выиграло ООО «Алмаз», снизив начальную цену контракта более, чем в три раза.
- В установленные законодательством сроки победитель не направил заказчику подписанный проект контракта или протокол разногласий, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Как рассказали в министерстве экономического развития Иркутской области, в настоящее время прорабатываются варианты формы нового конкурсного отбора квалифицированного консультанта для привлечения инвестиций на развитие авиационного узла города Иркутска.
Конкурс на развитие авиаузла в Иркутске остался без победителя
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