Теперь жители Бурятии предпочитают расширенные страховые программы
По итогам девяти месяцев 2020 года жители Бурятии приобрели страховок почти на 2,5 млрд рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее. При этом общее число заключенных договоров снизилось на 14% — до 311 тысяч, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка по Бурятии.
- В период пандемии жители Бурятии более ответственно стали относиться к защите своего здоровья. Они покупали более дорогие страховки, с расширенным перечнем рисков и более высокой суммой страхового возмещения. Значительнее всего вырос объём премий за страховки от несчастных случаев и болезней. С января по сентябрь 2020 года таких страховок купили на полмиллиарда рублей. Это на 80% больше, чем за тот же период год назад, — отметил заместитель управляющего Национального банка по Бурятии Виталий Пономарев.
Сборы по страхованию жизни выросли на 13% до 890 млн рублей. При этом количество таких полисов увеличилось почти наполовину — до 20 тысяч договоров. Такой рост произошёл на фоне развития рынка кредитования в регионе: страхование жизни часто сопутствует ипотеке и другим кредитам. По полисам страхования жизни выплачено более 500 млн рублей — половина объема всех страховых компенсаций в регионе. Значительная часть этой суммы — выплаты по ранее заключенным договорам ИСЖ, срок которых истек в 2020 году.
Наибольший рост числа выплат — в 5,5 раза — наблюдался в сегменте ДМС. Всего по полисам ДМС страховые компании выплатили более 32 млн рублей.
В целом за девять месяцев 2020 года было урегулировано 29 тысяч страховых случаев. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Бурятии получили от страховых компаний более 1 млрд рублей компенсаций.
Из-за ковида жители Бурятии стали чаще страховаться
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ремонтные работы планируют завершить до «высокого» сезона
Только на проектирование центра выделят 10 млн
Обнадёживающую информацию сообщил министр промышленности России
А ведь всего год назад Улан-Удэ признавался самым худшим городом страны
Правительство РФ утвердило список запрещённых видов деятельности на Байкале
Исследование представили специалисты подведомственного учреждения министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики
Экономика, 01.01.2021
Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 12792 рубля
Экономика, 31.12.2020
Редакция «Байкал-Daily» начинает подводить итоги 2020 года. Вашему вниманию – развитие экономики Бурятии в уходящем году
Экономика, 29.12.2020
10 лет назад 41% жителей Бурятии жил в Улан-Удэ
Трудовые места получат более 1480 жителей республики
Насколько активно в экономическом плане население Бурятии, станет известно после подведения итогов предстоящей переписи населения
Сотрудники авиазавода отмечены наградами за трудовые успехи
Почти половина переработанного кедрового ореха пойдёт на экспорт
Экономика, 25.12.2020
В Мухоршибирском районе появится инновационный дата-центр
Экономика, 25.12.2020
Рост цен в Улан-Удэ выше среднероссийского