Из-за ковида жители Бурятии стали чаще страховаться

Теперь жители Бурятии предпочитают расширенные страховые программы



По итогам девяти месяцев 2020 года жители Бурятии приобрели страховок почти на 2,5 млрд рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее. При этом общее число заключенных договоров снизилось на 14% — до 311 тысяч, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка по Бурятии.



- В период пандемии жители Бурятии более ответственно стали относиться к защите своего здоровья. Они покупали более дорогие страховки, с расширенным перечнем рисков и более высокой суммой страхового возмещения. Значительнее всего вырос объём премий за страховки от несчастных случаев и болезней. С января по сентябрь 2020 года таких страховок купили на полмиллиарда рублей. Это на 80% больше, чем за тот же период год назад, — отметил заместитель управляющего Национального банка по Бурятии Виталий Пономарев.



Сборы по страхованию жизни выросли на 13% до 890 млн рублей. При этом количество таких полисов увеличилось почти наполовину — до 20 тысяч договоров. Такой рост произошёл на фоне развития рынка кредитования в регионе: страхование жизни часто сопутствует ипотеке и другим кредитам. По полисам страхования жизни выплачено более 500 млн рублей — половина объема всех страховых компенсаций в регионе. Значительная часть этой суммы — выплаты по ранее заключенным договорам ИСЖ, срок которых истек в 2020 году.



Наибольший рост числа выплат — в 5,5 раза — наблюдался в сегменте ДМС. Всего по полисам ДМС страховые компании выплатили более 32 млн рублей.



В целом за девять месяцев 2020 года было урегулировано 29 тысяч страховых случаев. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Бурятии получили от страховых компаний более 1 млрд рублей компенсаций.





