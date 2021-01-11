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Первый лесосеменной центр создадут в Иркутской области

Первый лесосеменной центр создадут в Иркутской области
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Только на проектирование центра выделят 10 млн

Первый лесосеменной центр создадут в Иркутской области. Он будет расположен в Мегетском лесопитомнике. Там планируют установить комплекс для обработки шишек, получения и подготовки семян, а также построить пять дополнительных теплиц с системами отопления и орошения, длина каждой - 100 метров.

Проектирование лесосеменного центра проведут в этом году, из областного бюджета на это выделят 10 млн рублей. Строительство планируют провести в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в 2022 году. Стоимость работ составит 400 млн рублей.

- Для полноценного восстановления лесов на территориях, где произошли незаконные рубки и лесные пожары, Иркутской области в год необходимо высаживать 35 млн сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой. Достичь этого показателя мы планируем в 2024 году. Это стратегическое направление для Иркутской области, - сказал губернатор Игорь Кобзев.

Достичь этого показателя планируется совместными усилиями. В регионе действует 59 лесопитомников. Самый крупный из них - Мегетский. Сейчас в нём в год выращивают девять миллионов сеянцев с открытой корневой системой и миллион сеянцев - с закрытой. Предприятие планирует перейти на выращивание растений только с закрытой корневой системой, так как они лучше приживаются. После модернизации в лесопитомнике в год будут выращивать 10 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой и производить две тонны семян хвойных пород деревьев.

Всего в Иркутской области необходимо восстановить 160 тысяч гектаров леса, сообщили в пресс-службе правительстве региона.
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