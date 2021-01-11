Обнадёживающую информацию сообщил министр промышленности России
Первый полет самолёта «Байкал» планируют совершить до конца 2021 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время «Делового завтрака» «Российской газете».
Сертификацию самолёта, который планируют производить на Улан-Удэнском авиазаводе, рассчитывают завершить в конце 2022 года-начале 2023 года, а начать коммерческие поставки с 2023 года.
- До 2030 года предварительно рассчитываем, что рынок может переварить 170-200 машин, а затем добавятся ещё и внешние рынки, - заявил «Российской газете» Денис Мантуров.
Как сообщал «Байкал-Daily», министр промышленности был в Бурятии с рабочим визитом в конце ноября. В том числе он посетил Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение и Улан-Удэнский авиационный завод».
Лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» создаётся для местных воздушных линий, он призван заменить Ан-2. Упор делается на возможность эксплуатации аппарата в сложных условиях Крайнего Севера.
Самолёт «Байкал» поднимется в первый полёт до конца года
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