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Самолёт «Байкал» поднимется в первый полёт до конца года

Самолёт «Байкал» поднимется в первый полёт до конца года
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Обнадёживающую информацию сообщил министр промышленности России

Первый полет самолёта «Байкал» планируют совершить до конца 2021 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время «Делового завтрака» «Российской газете».

Сертификацию самолёта, который планируют производить на Улан-Удэнском авиазаводе, рассчитывают завершить в конце 2022 года-начале 2023 года, а начать коммерческие поставки с 2023 года.

- До 2030 года предварительно рассчитываем, что рынок может переварить 170-200 машин, а затем добавятся ещё и внешние рынки, - заявил «Российской газете» Денис Мантуров.

Как сообщал «Байкал-Daily», министр промышленности был в Бурятии с рабочим визитом в конце ноября. В том числе он посетил Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение и Улан-Удэнский авиационный завод».

Лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» создаётся для местных воздушных линий, он призван заменить Ан-2. Упор делается на возможность эксплуатации аппарата в сложных условиях Крайнего Севера.



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