А ведь всего год назад Улан-Удэ признавался самым худшим городом страны
Улан-Удэ занял 65 место из 75-ти в рейтинге качества жизни российских городов. Позиции Улан-Удэ улучшились: в конце 2019-го город и вовсе замыкал рейтинг, став наихудшим в стране. Затем, по итогам первого полугодия 2020-го с последнего места столица Бурятии поднялась на несколько позиций вверх, а на дно рухнула Чита. И вот по итогам всего прошедшего года Улан-Удэ даже покинул худшую десятку.
Рейтинг качества жизни в городах России представил Финансовый университет при правительстве РФ. В рейтинге участвуют города с населением свыше 250 тысяч человек, в каждом городе опросили не менее 700 респондентов.
При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы: «деструктивное» поведение населения (бытовое насилие, опасная ситуация на дорогах); конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с банками и страховыми компаниями; уровень дохода населения; состояние дорог, медицинского обслуживания, образования, работа ЖКХ и пр. Кроме того, в городах с высоким уровнем жизни жители проявляют большой интерес к театрам, музеям, книгам и не имеют склонности к миграции в поисках лучшей жизни. Полученные данные стали основанием для расчёта единого Индекса качества жизни.
Городами с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград, Набережные Челны.
Худшие города для жизни выглядят следующим образом: Улан-Удэ (65-я позиция, 11 место с конца), а за ним Киров, Оренбург, Владивосток, Омск, Астрахань, Хабаровск, Кемерово, Барнаул, Волгоград, а на последнем месте вновь Чита.
Отметим, соседний Иркутск в рейтинге на 32-м месте.
Улан-Удэ покинул десятку худших городов России
Экономика, Фото:
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