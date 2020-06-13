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Улан-Удэ отдал звание худшего города Чите

Улан-Удэ отдал звание худшего города Чите
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэ поднялся с последнего места рейтинга качества жизни в российских городах

Улан-Удэ занял 71 место из 75-ти в рейтинге качества жизни в городах России с населением более 250 тысяч человек. Исследование по итогам первого полугодия представил Финансовый университет при правительстве РФ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года Улан-Удэ был признан в этом рейтинге худшим городом. В исследовании за первые полгода 2020-го на последнее место резко опустилась Чита. Последняя пятёрка обновлённого рейтинга выглядит следующим образом: Улан-Удэ, Нижневартовск, Волжский, Омск и Чита.

Места в рейтинге распределяются с учётом четырёх составляющих: конфликтность экономических отношений, потребительская активность, склонность к миграции, интерес к культуре и образованию. В городах с высокими позициями в исследовании наблюдается высокая потребительская активность, то есть готовность горожан совершать покупки и потреблять услуги. Также жители лидирующих городов не имеют желания переселяться на новое место жительства.

- В городах-лидерах отмечается низкая конфликтность социальных отношений и высокая комфортность социальной среды, имеется достаточно высокое (по российским меркам) качество медицинского обслуживания, а также значительный интерес к образованию и культурным ценностям, - говорится в исследовании.

Возглавила рейтинг качества жизни Москва. За ней идёт Калуга, Санкт-Петербург на третьей позиции. Также в лидерах Тула, Рязань, Липецк, Брянск, Владимир, Тверь и Воронеж.

Отметим, соседний Иркутск в рейтинге оказался на 64-м месте. 
рейтинг качество жизни
 
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