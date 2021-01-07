Бурятию включили в пятёрку лидеров ДФО по темпам роста зарплат

Среднемесячная номинальная заработная плата жителя Дальневосточного федерального округа (ДФО) за январь-октябрь 2020 года увеличилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты федерального автономного научного учреждения «Востокгосплан», проанализировав данные Росстата.
Лидером по темпам роста этого показателя и по номинальным значениям заработной платы стал Чукотский автономный округ (+11,9%). Вторую и третью позиции по темпам роста заработной платы заняли Еврейская автономная (+9,9%) и Амурская (8,8%,) области. Однако, как отмечают эксперты, номинальный объём зарплат в этих регионах, тем не менее, остаётся одним из самых низких в ДФО.
Бурятия оказалась в рейтинге регионов ДФО по темпам роста среднемесячной номинальной зарплаты на четвёртом месте. По оценкам аналитиков «Востокгосплана», рост зарплаты в Буряти составил 7,2%.
Вместе с тем эксперты «Востокгосплан» сообщили о максимальном с мая 2020 года снижении доли безработных в ДФО, которая по состоянию на ноябрь 2020 года составила 3,6% (в целом за период 10 месяцев 2020 года значения доля безработного населения в ДФО достигала 4,4%).
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце декабря Бурятстат сообщил, что среднемесячная заработная плата работников в организациях Бурятии, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 40 412 рублей.
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