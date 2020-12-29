Перепись покажет, насколько горожан в Бурятии больше, чем сельчан

Актуальную информацию о численности населения, о его структуре узнаем после подведения итогов предстоящей всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.





По информации Бурятстата

Статистику городского и сельского населения Бурятии покажет всероссийская перепись населения.В России многие годы наблюдается сокращение численности населения сел и деревень. По итогам всероссийской переписи населения 2010 года в России переписью учтено 105,3 млн. городского (73,7 %) и 37,6 млн. сельского населения (26,3 %). В Бурятии соотношение городского и сельского населения оценивалось как 58,4 % к 41,6 %.Численность городского населения в 2010 году составила 567,6 тыс. человек, сельское - 404,4 тыс. человек.Более 41 % жителей республики, по итогам переписи населения 2010 года, проживали в Улан-Удэ. Крупнейшими после столицы городами являются Северобайкальск и Гусиноозерск, которые уступают Улан-Удэ по численности населения более чем в 16 раз.Наиболее крупные сельские населенные пункты (с населением более 5 тыс. человек) расположены в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском районах.