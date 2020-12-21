Открытие состоялось раньше срока
18 декабря в Мухоршибирском районе Бурятии капитально отремонтирован участок с 9 по 19 км автомобильной дороги «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта». Ремонт завершился раньше установленного срока, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
Эта дорога соединяет город Улан-Удэ с Бичурским районом. Дорога была в аварийном состоянии.
Подрядная организация ООО «Селенга» заменила и отремонтировала 24 водопропускных трубы. Выполнила работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, верхнего слоя основания и верхнего слоя покрытия, присыпных обочин, металлического барьерного ограждения, дренажной системы. Кроме того, дорожники укрепили кюветы монолитным бетоном и щебенистым грунтом.
- Данный объект мы сдаем на год раньше, сложностей больших у нас не возникло. Работа проходила в две смены круглосуточно, в зимний период мы практически не останавливались. На данном участке было задействовано до 200 человек, - пояснил подрядчик Олег Фридман.
Не скрывают эмоций и местные жители.
- У нас тут рядом подсобное хозяйство, проехать было невозможно. Сейчас посмотрите, какая прекрасная дорога. Огромное спасибо дорожникам, что такой новогодний подарок подарили нам. Вопрос о ремонте данного участка дороги давно стоял на обсуждении, а сейчас душа не нарадуется, - рассказала местная жительница Наталья Иванова.
В Мухоршибирском районе Бурятии отремонтировали 10 км дороги
Экономика, Фото:
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