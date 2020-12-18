В 10 проектов Бурятии хотят инвестировать 15 млрд рублей

АНО АПИ провело совещание по поддержке инвесторов в республике



Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) обсудило с профильным министерством Бурятии поддержку инвесторов в регионе и план по привлечению инвестиций в 2021 году. Об этом сообщает минвостокразвития РФ со ссылкой на пресс-службу агентства.



- Наше агентство сопровождает ряд инвесторов, которые заинтересованы в реализации проектов в Бурятии. В портфеле находятся десять проектов с объёмом планируемых инвестиций 15 млрд рублей. Это проекты в сфере промышленности, медицины, туризма. Большая часть инвесторов хочет воспользоваться возможностями преференциального режима ТОР. В республике действуют три таких зоны: ТОР «Бурятия», ТОР «Селенгинск» и ОЭЗ «Байкальская гавань». Наиболее привлекательной для инвестора является ТОР «Бурятия». Резидентами этой ТОР хотят стать почти все инвесторы, с которыми мы работаем, – отметил директор по взаимодействию с госорганами и регионами АНО АПИ Тарас Попов.



Статус резидента ТОР «Бурятия» получил проект компании «Курорты Бурятии». Благодаря преференциальному режиму новое развитие получит курорт «Горячинск». В строительство лечебно-восстановительного корпуса, оранжереи, грязелечебницы со SPA-центром и бассейном будет инвестировано 345,4 млн рублей. В перспективе на базе двух бурятских курортов «Горячинск» и «Аршан» может быть создан современный круглогодичный курорт.



Статус резидента ТОР «Бурятия» получило ООО «Центр ядерной медицины в Улан-Удэ». Мощность нового центра будет рассчитана на проведение более 7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год.



- Мы давно сотрудничаем с республикой по данному проекту. Для Бурятии это значимое направление развития медицины. Ближайшие для региона центры ядерной медицины находятся в Хабаровске, Красноярске и Новосибирске. Благодаря новому центру все услуги можно будет получить, не покидая региона. Агентство помогло структурировать проект с применением нового инструмента поддержки проектов ГЧП в социальной сфере – капитального гранта: в 2019 году минвостокразвития России поддержало проект, выделив соответствующую субсидию региону. Оказана помощь в привлечении льготного кредитного финансирования, – пояснила руководитель направления по проектам социальной сферы АНО АПИ Наталья Комиссарова.



В павительство РФ внесен проект постановления о включении в границы ТОР «Бурятия» земельных участков в Улан-Удэ, а также Заиграевском и Хоринском районах республики. Благодаря этому возможности преференциального режима смогут использовать 5 инвестиционных проектов, включая несколько проектов, находящихся на сопровождении агентства.



В селе Усть-Брянь начнется строительство второй очереди свинокомлекса. Проект АО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» рассчитан на единовременное содержание 35,5 тысяч голов свиней. Производственная мощность комплекса составит 9 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Инвестор намерен вложить в проект свыше 1,12 миллиарда рублей, создать 116 рабочих мест. Инвестору оказана помощь в подготовке заявки на расширение границ ТОР «Бурятия».



Компания «Байкалпромгаз» построит в Улан-Удэ завод по производству технических газов. Проект направлен на обеспечение бесперебойных поставок технических газов на предприятия и медицинского кислорода в учреждения здравоохранения самой Бурятии и других регионов Дальнего Востока. Объём инвестиций составит свыше 70 млн рублей. Будет создано более 100 рабочих мест. Для запуска проекта подобран земельный участок. Оказана помощь в поиске потенциальных покупателей продукции на внутреннем рынке под проект.



На стадии подготовки заявки на получение статуса резидента ТОР находятся ещё четыре проекта.



Рассматривалась работа по инвентаризации сельскохозяйственных земель. Главная цель инвентаризации – вовлечение в оборот заброшенных сельхозугодий. В Бурятии выявлено 643 тыс. га сельскохозяйственных земель, не поставленных на кадастровый учёт.



Обсуждалось привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс.



- Работа по всем этим проектам будет продолжаться в следующем году. Реструктуризация институтов развития не повлияет на работу по привлечению инвестиций и оказания содействия инвесторам. Наоборот, изменения направлены на то, чтобы система институтов развития стала единой гибкой структурой, которая сможет более эффективно реагировать на запросы и потребности инвесторов, – резюмировал итоги совещания Тарас Попов.

