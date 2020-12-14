В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют 60 км дороги

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Ремонт пройдёт на трассе «Улан-Удэ-Романовка-Чита»



Глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Еравнинский район проинспектировал участок реконструированной дороги. В 2020 году отремонтировано 15 км. на участке 264 - 294 км трассы «Улан-Удэ – Романовка – Чита». Работы по ремонту продолжатся в следующем году. Общая протяженность обновляемых дорог составляет 60 км, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



На выполнение работ по реконструкции участка дороги заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО «ТК ПЕКО». Стоимость работ составляет 351,5 млн рублей. Строители использовали технологию ресайклинга.



- В этом году сделано 15 км новым способом – с применением технологии ресайклинга, когда используется старый материал, крошится добавляется цемент и бетонная эмульсия. Это служит основанием, а сверху ложится новый асфальт. Такая технология позволяет делать быстрее, дешевле, а главное – качественные и более долговечные дороги. И такая технология впервые в республике применена при строительстве этой дороги. Работы осуществлены в рамках нацпроекта в рамках президентских поручений. В целом по республике в этом году 300 км дорог ремонтируем: и федеральных, и региональных, и местных. Более 11 млрд рублей – общая стоимость проводимых работ. Так что темпы не снижаем, - рассказал Алексей Цыденов.



В 2019 году в селе Комсомольское был построен асфальтобетонный завод для ремонта дорог в Еравнинском районе. По участку с км 234 по км 264 автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита» ремонтные работы запланированы в период 2020-2024 гг. Ориентировочная стоимость работ составит около 300 млн рублей. В следующем году на этом участке отремонтируют еще 15 км.



- Я живу в Комсомольском 12 лет, здесь жили мои родители. Дороги, конечно, были очень плохие здесь. Весной грязь, лужи, летом – пыль. Поэтому новвя дорога теперь радует не только водителей, но и всех жителей деревни, - рассказала жительница села Комсомольское Лидия Кабашина.



Глава Бурятии отметил, что мероприятия по обновлению дорожного полотна района, как в целом по республике, реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по поручению президента России Владимира Путина.



В Еравнинском районе также в 2021 году начнут ремонтировать участок дороги 234 - 264 км. На ремонт 30 км. будет направлено 405 млн рублей.

