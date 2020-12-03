Из Бурятии с начала года вывезли более двух миллионов тонн леса

95% экспортируемой древесины вывозилось в виде пиломатериалов. Среди пород преобладали сосна обыкновенная, сосна кедровая сибирская, лиственница, ель обыкновенная, пихта сибирская. В основном лесопиломатериалы экспортировались в Китай.





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видео - Бурятская таможня





- Экспорт леса и лесоматериалов относится к числу самых криминогенных сфер внешнеэкономической деятельности. Чаще всего встречаются такие нарушения, как заявление недостоверных сведений о количестве и объёме перемещаемой продукции, наличие лесных пород, отличных от указанных в декларации на товары, маскировка круглого леса под обработанный лесоматериал, - сообщил начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Вреж Татевосян.

За 10 месяцев 2020 года через таможенный пост ЖДПП Наушки Бурятской таможни вывезли более двух миллионов тонн леса. Это 40% от общего количества экспортных товаров, перемещённых через этот железнодорожный пункт пропуска, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.За 10 месяцев бурятские таможенники провели 112 таможенных осмотров и 83 таможенных досмотра товарных партий лесоматериалов.С начала 2020 года по фактам выявленных нарушений при экспорте лесоматериалов Бурятская таможня возбудила 77 дел об административных правонарушениях и восемь уголовных дел, связанных с контрабандой леса. Изъято более 350 кубометров лесопродукции на сумму 3,5 млн рублей.