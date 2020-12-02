На ВСЖД уменьшилось число пассажиров

Перевозки пассажиров сократились на 30%



По оперативным данным, в ноябре 2020 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено свыше 690 тысяч пассажиров. Это 29,7 % меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Из них в пригородном сообщении отправлено более 574 тыс пассажиров (– 22,2 %), в дальнем следовании – около 116 тыс (– 52,4 %).



Всего за январь – ноябрь 2020 года отправлено около 9,4 млн пассажиров (– 22,6 % к январю-ноябрю 2019 года). Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился на 39,8 % к уровню прошлого года.









