 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

На ВСЖД уменьшилось число пассажиров

На ВСЖД уменьшилось число пассажиров
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Перевозки пассажиров сократились на 30%

По оперативным данным, в ноябре 2020 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено свыше 690 тысяч пассажиров. Это 29,7 % меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Из них в пригородном сообщении отправлено более 574 тыс пассажиров (– 22,2 %), в дальнем следовании – около 116 тыс (– 52,4 %).

Всего за январь – ноябрь 2020 года отправлено около 9,4 млн пассажиров (– 22,6 % к январю-ноябрю 2019 года). Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился на 39,8 % к уровню прошлого года.




ВСЖД железная дорога
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На ВСЖД уменьшилось число пассажиров
На ВСЖД уменьшилось число пассажиров
Экономика, 02.12.2020
Перевозки пассажиров сократились на 30%
В Улан-Удэ рассказали, как идёт строительство моста через Уду
В Улан-Удэ рассказали, как идёт строительство моста через Уду
Экономика, 01.12.2020
Строителям нового моста помогут с освещением
У жителей Бурятии снизились доходы
У жителей Бурятии снизились доходы
Экономика, 01.12.2020
При этом у жителей большинства регионов номинальные доходы выросли
В Бурятии появятся регулярные авиарейсы до Томска
В Бурятии появятся регулярные авиарейсы до Томска
Экономика, 30.11.2020
Полётами займётся компания «Ред Вингс»
В Улан-Удэ выделили 4,5 млн на проблему грязного воздуха
В Улан-Удэ выделили 4,5 млн на проблему грязного воздуха
Экономика, 30.11.2020
Республика планирует войти в федеральный проект «Чистый воздух» через несколько лет
В Улан-Удэ планирует вернуться ушедший авиаперевозчик
В Улан-Удэ планирует вернуться ушедший авиаперевозчик
Экономика, 30.11.2020
На направлении до Москвы обострится конкуренция
В Бурятии отремонтировали дорогу, которую постоянно топило
В Бурятии отремонтировали дорогу, которую постоянно топило
Экономика, 28.11.2020
Глава Бурятии вспомнил, в каком состоянии была дорога, когда он впервые прибыл в Окинский район
Правительство РФ расширило ТОР «Бурятия» и «Забайкалье»
Правительство РФ расширило ТОР «Бурятия» и «Забайкалье»
Экономика, 27.11.2020
К ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов
Дефицит бюджета Бурятии превысит 4 миллиарда
Дефицит бюджета Бурятии превысит 4 миллиарда
Экономика, 27.11.2020
Фракция КПРФ отказалась поддерживать проект бюджета на следующий год
Через Улан-Удэ провезли в Монголию 16 тонн «молочки»
Через Улан-Удэ провезли в Монголию 16 тонн «молочки»
Экономика, 27.11.2020

За неделю досмотрено около 300 тонн животноводческой продукции

В Бурятии большинство квартир в новостройках – однушки
В Бурятии большинство квартир в новостройках – однушки
Экономика, 27.11.2020
Эксперты бьют тревогу из-за этой тенденции
В Иркутске принят бюджет на 2021 год
В Иркутске принят бюджет на 2021 год
Экономика, 26.11.2020
Собственные доходы бюджета упали
Муйский район Бурятии преображается благодаря «Народному бюджету»
Муйский район Бурятии преображается благодаря «Народному бюджету»
Экономика, 25.11.2020
В районе решили некоторые многолетние проблемы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^