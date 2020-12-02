Перевозки пассажиров сократились на 30%
По оперативным данным, в ноябре 2020 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено свыше 690 тысяч пассажиров. Это 29,7 % меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Из них в пригородном сообщении отправлено более 574 тыс пассажиров (– 22,2 %), в дальнем следовании – около 116 тыс (– 52,4 %).
Всего за январь – ноябрь 2020 года отправлено около 9,4 млн пассажиров (– 22,6 % к январю-ноябрю 2019 года). Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился на 39,8 % к уровню прошлого года.
На ВСЖД уменьшилось число пассажиров
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