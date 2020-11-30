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В Улан-Удэ планирует вернуться ушедший авиаперевозчик

В Улан-Удэ планирует вернуться ушедший авиаперевозчик
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На направлении до Москвы обострится конкуренция

В Улан-Удэ планирует возобновить полёты авиакомпания «Smartavia». Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Авиакомпания планирует возобновить полеты с конца марта 2021-го, - поделился в Facebook Гармаев.

В комментариях пользователь уточнил, будет ли выполнять полёты в Бурятию Airbus A320neo – такими тремя воздушными судами «Smartavia» планирует пополнить свой флот.

- Возможно. Это не так важно. Важно, чтобы летом было достаточно провозных ёмкостей, - ответил гендиректор улан-удэнского аэропорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Smartavia» прекратила полёты в Улан-Удэ с 9 сентября в связи с низкой загрузкой воздушных судов. Компания проработала в Бурятии больше года, выполнив первый рейс из Москвы в июне 2019-го.

Сейчас на авиамаршруте Улан-Удэ – Москва работают два перевозчика – S7 и «Победа». К слову, «Победа» недавно сократила количество рейсов с семи до пяти: отменены полёты по средам и воскресеньям. Причина в значительном снижении пассажиропотока.



авиаперевозки
 
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