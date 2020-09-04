За неделю экспортировано более 80 тонн продукции
Госинспекторы управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с 29 августа по 3 сентября досмотрели 221 тонну подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.
При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 640 800 штук куриных яиц и 81 тонны животноводческой продукции: 0,02 тонны молочных, 1 тонна мясных, 37 тонн рыбных консервов, 17 тонн свинины, 24 тонны готовой молочной продукции и 2 тонны готовой рыбной продукции.
При внутрироссийских перевозках досмотрено 33 тонны отечественных свиных полуфабрикатов, 55 тонн российских куриных полуфабрикатов, 3 тонны крабовых палочек из России, 12 тонн мяса птицы и 5 тонн говяжьих субпродуктов также из России, 11 тонн свинины из Бразилии, 7 тонн говяжьего сердца и 1 тонна конины из Аргентины, 2 тонны парагвайской говядины и 9 тонн парагвайской говяжьей печени, 2 тонны лосося из Чили.
Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через Бурятию в Монголию прошли 640 тысяч яиц
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