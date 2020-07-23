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Бурятия в лидерах по поддержке пострадавшего бизнеса

Бурятия в лидерах по поддержке пострадавшего бизнеса
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике внедрены как стандартные меры поддержки, так и дополнительные инструменты

Бурятия вошла в топ-8 регионов России по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало аналитический обзор «Между Сциллой и Харибдой: как российские регионы справляются с экономическими последствиями пандемии». Аналитики определили 15 российских регионов-лидеров по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

- Содействие со стороны властей может снизить уровень падения экономик регионов, - отмечают в Национальном рейтинговом агентстве.

По оценке агентства, к началу июня 2020 года сформировалась группа регионов-лидеров по количеству утвержденных форм поддержки бизнеса. В число восьми регионов с максимальным количеством утверждённых форм и видов поддержки входят: Москва, Бурятия, Крым, Пермский край, Чукотский АО, Тульская, Иркутская и Челябинская области.

- В каждом из этих регионов в полном объеме внедрены как «стандартные» меры поддержки в виде льгот по аналогам и арендным платежам, так и дополнительные инструменты, например, оплата процентов по кредитам для МСП в Москве и выдача микрозаймов МСП на выплату зарплаты сотрудникам в Тульской области, - отмечают аналитики.

Эксперты отмечают разнообразие региональных меры поддержки бизнеса: налоговые льготы варьируются от снижения ставок для малого бизнеса в рамках УСН до комплексной системы снижения ставок по различным налогам (налог на прибыль, налог на имущество организаций, транспортный налог) для предприятий из пострадавших отраслей.

- Наиболее популярным инструментом поддержки пострадавшего от «коронавирусных» ограничений бизнеса являются специальные налоговые льготы, предоставляемые в той или иной форме в 67 из 85 регионов России. Второй по популярности механизм поддержки – отсрочки по арендной плате для малого бизнеса и пострадавших отраслей (применяются в 59 регионах). Среди других распространённых инструментов поддержки – субсидии для малого и среднего бизнеса (в 33 регионах), а также временное приостановление проверок бизнеса со стороны регулирующих органов (в 44 регионах), - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
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