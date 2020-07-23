Улицу Дальневосточную заасфальтируют в середине августа
В Улан-Удэ улицу Дальневосточную планируют заасфальтировать к середине августа. Сейчас подрядная организация ООО «Гарант Поставка» устанавливает бортовые камни, ведёт профилирование основания и завозит щебеночный материал.
Строители уже расширили проезжую часть и установили подпорные стенки для предотвращения сползания насыпи грунта.
- При этом параллельно будут выполняться работы по благоустройству тротуаров, автобусных остановок, устройству ливневой канализации, оборудованию парковки на территории шаманского центра «Тэнгэри», - сообщил заместитель генерального директора МУ «Улан-Удэ стройзаказчик» Павел Малых.
На ремонт ул. Дальневосточной направлено более 57 млн рублей. Проезжую часть планируют заасфальтировать к середине августа, полностью все работы завершатся до 1 октября 2020 года, сообщают в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ оборудуют парковку у шаманского центра «Тэнгэри»
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