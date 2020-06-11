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Бизнесмены Бурятии получают «зарплатные» субсидии

Бизнесмены Бурятии получают «зарплатные» субсидии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
После простоя предприниматели приступают к работе с помощью полученных субсидий

Более 5,6 тысяч предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель. Управление федеральной налоговой службы по республике только за апрель начислило 196 млн рублей безвозмездных «зарплатных» субсидий 5 689 налогоплательщикам на 16 162 работника.

Одними из получателей стали предприниматели из Баргузинского района. Семья бизнесменов осталась без возможности работать из-за введённых ограничительных, связанных с угрозой распространения коронавируса. Индивидуальный предприниматель Любовь Колмакова в районе оказывает парикмахерские услуги. С конца марта парикмахерская не работала, работу парикмахерских в районе разрешили только с 10 июня.

Заявления на получение субсидий она подавала вместе с мужем – индивидуальным предпринимателем Николаем Колмаковым. Он занимается грузоперевозками. Женщина рассказала, что никаких трудностей с подачей заявлений и получением выплат у них не возникло.

- Я унесла документы в налоговую, и буквально через три-четыре дня деньги поступили. И мужу также, мы подали в одно время и в один день получили деньги, - рассказала «Байкал-Daily» предпринимательница.

Женщина рассказала, что полученные средства намерена направить на оплату налогов.

- Очень хорошая поддержка. Хотя бы налоги заплатим, а то где бы вообще эти деньги брали за два месяца простоя? - поделилась Любовь.

Её муж также позитивно отозвался об оказываемой поддержке.

- Проблем никаких не было. Подали заявление, через два-три дня получили деньги, - лаконично высказался предприниматель.

Одной из наиболее пострадавших сфер считается гостиничный бизнес. Индивидуальный предприниматель Надежда Завьялова, у которой в посёлке Баргузин гостевой дом на 25 мест, как и многие, была вынуждена не работать. Её заявление, как и у других бизнесменов, обработали быстро и также оперативно выплатили субсидию.

- Вообще замечательная поддержка, помощь оказана вовремя. Получилось так, что работать не работаем, а все платить надо, - рассказала Надежда, - Сейчас готовимся к открытию, сдали анализы (на коронавирус – прим. ред.), а вчера узнала, что их отменили. Ждём результаты, закупаем оборудование, - рассказала Надежда.

Сейчас гостевой дом готовится к приёму отдыхающих. Уже закуплен рециркулятор, приобретены бесконтактные термометры, маски, перчатки, пропариватель одеял и матрасов и другие необходимые атрибуты для работы в нынешних условиях. Также в гостевом доме пополнили запасы дезрастворов.

Президент страны Владимир Путин в обращении к россиянам 11 мая заявил о ряде решений для поддержки экономики. На первом этапе это были отсрочки по налоговым и страховым платежам. Программа льготных беспроцентных зарплатных кредитов, так называемые прямые государственные субсидии на выплату зарплат за апрель и май.

- В рамках нового пакета мер, представленного 11 мая, принято беспрецедентное решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года. Мы этого никогда не делали, но и не буду вдаваться почему в детали, но в сегодняшних экстраординарных условиях эта мера востребована. Она распространяется на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, социально ориентированные НКО также затрагивает. Кроме того, индивидуальные предприниматели также могут уменьшить сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на сумму одного МРОТ, а самозанятые граждане получить единовременную помощь из федерального бюджета также в размере МРОТ на уплату налога на профессиональный доход. Суммы таких налогов, уплаченные, повторю и скажу ещё раз, в 2019 году, будут им полностью возвращены, - говори Владимир Путин. 

Появились новые бизнесмены

В Бурятии введены республиканские «антикризисные» меры поддержки. Гарантийный фонд Бурятии снизил комиссию по поручительствам с 0,75% до 0,5%, предоставляется пролонгация договоров на шесть месяцев. По состоянию на 1 июня, пролонгирован 21 договор по ставке 0,5% на срок до полугода, сообщили «Байкал-Daily» в минпромторге Бурятии.

Гарантийный фонд за период пандемии выдал восемь поручительств по кредитам на сумму 198 млн. рублей.

С 25 марта республиканские и муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства предоставляют отсрочка малому и среднему бизнесу по действующим займам по уплате основного долга без применения штрафных санкций. По состоянию на 3 июня, заключено 215 соглашений о предоставлении отсрочки.

- За счёт средств республиканского бюджета произведена докапитализация Фонда поддержки малого предпринимательства Бурятии в размере 100 млн. руб. Фонд разработал продукт «Антикризисный», по условиям которого займы предоставляются всем субъектам малого и среднего предпринимательства вне зависимости от отрасли ведения бизнеса, на любые подтверждённые предпринимательские цели. Займ выдается на 24 месяца, с отсрочкой по оплате основного долга шесть месяцев. Процентная ставка по займу в первые шесть месяцев составляет 2,5%, с 7 по 24 месяц ставка 5% годовых, - уточнили в минпромторге Бурятии.

Также организовано 60 бесплатных онлайн-вебинаров для 551 предпринимателя, физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. С 25 мая запущен онлайн-акселератор «Путь ремесленника» с участием федеральных наставников по продвижению изделий ремесленников. Услугу получают 25 предпринимателей и граждан.

По состоянию на 11 июня в Центре «Мой бизнес» поддержку в той или иной форме получили 1095 организаций и 539 физических лиц. Зарегистрировано 154 новых субъектов малого предпринимательства из числа граждан.

- Осуществляется регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе федерального уровня: UUMarket, Ebay, Alibaba, Etsy. На 11 июня 82 предпринимателей бесплатно вывели на торговые on-line площадки, 25 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства находятся в работе, более 200 наименований товаров размещено на площадках, - уточнили в минпромторге.


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