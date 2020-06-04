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Аэропорт Улан-Удэ «оживает»

Аэропорт Улан-Удэ «оживает»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
«Всё возвращается на круги своя», - прокомментировал коммерческий директор аэропорта

В аэропорту Улан-Удэ «Байкал» возобновляется нормальная жизнь.

Так, 2 июня рейсом Улан-Удэ - Москва прилетели 123 пассажира, 112 вылетели, рейсом Улан-Удэ – Новосибирск – 59 и 76 пассажиров соответственно. 3 июня авиакомпания «Smartavia» рейсом Улан Удэ – Москва привезла 116 пассажиров, а в столицу отправились – 75. Эти данные на своей странице в Facebook опубликовал коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- В Аэропорту «Байкал» всё возвращается на круги своя. Пассажиры, радуга, самолёт! Только новый запах прибавился. Дезинфекция, - отметил Дмитрий Гармаев.



По словам коммерческого директора «Байкала», ежедневный рейс «S7» Улан-Удэ – Новосибирск стабильно прилетает в 6:20 и вылетает в 7:05.

На сайте аэропорта указано, что на завтра отменены только два: в Читу и Иркутск. Остальные самолёты прибудут по расписанию.

В конце марта сразу две авиакомпании - «Победа» и «Smartavia», временно отменили рейсы в Улан-Удэ. Причиной тому стала угроза распространения коронавируса.

Как сообщал «Байкал-Daily», о возобновлении авиарейсов заговорили в середине мая. Сообщалось, что лоукостер «Победа» возобновит полёты в июне. А в следующем месяце в Улан-Удэ вновь начёт летать «Аэрофлот», который прекратил сообщение с Бурятией в 2015 году. «Smartavia» возобновила полёты 1 июня
Аэропорт "Байкал"
 
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