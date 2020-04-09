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В Бурятии приступят к работе ещё 20 тысяч человек

В Бурятии приступят к работе ещё 20 тысяч человек
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятии напомнил предпринимателям о том, что «мы все в одной лодке»

На портал «Работающая Бурятия», где обязаны зарегистрироваться желающие работать во время изоляции бизнесмены, поступило более семи тысяч заявок. Цифру озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Портал «Работающая Бурятия» заработал. Всего от бизнеса республики с запросом на получение допуска к работе на настоящий момент поступило 7136 заявок на 49,8 тыс. людей. Согласовано 1360 заявок с количеством работающих 20,3 тыс человек. 473 заявки отклонено и 5303 заявок находятся на рассмотрении. Рассмотрим в ближайшее время, - написал Алексей Цыденов в Facebook.

По его словам, сегодня могут приступить к работе 20 тысяч человек. Работать они будут только при условии строгого соблюдения санитарных правил, особо выделил глава.

- Уважаемые руководители предприятий, организаций и частные предприниматели, мы, понимая сложившуюся ситуацию, ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ РИСК ухудшения и так не простой ситуации с коронавирусом. ИДЕМ ВАМ НА ВСТРЕЧУ! Но вы ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА! Вы подписались под ними при заполнении заявки. ПРОЧИТАЙТЕ ИХ ЕЩЕ РАЗ. От вас, как от руководителей, зависит здоровье и жизнь ваших работников и ваших клиентов. Я уже не говорю о вас самих и ваших близких. Если все вы будете соблюдать правила, то ситуация не будет ухудшаться и мы сможем еще быстрее и в большем объёме снимать ограничения. И вся наша республика быстрее вернется к нормальной жизни. Но если вы расслабитесь и безответственно отнесетесь, то подставите всех, - написал Алексей Цыденов.

Он напомнил, что при существенном росте заразившихся в Бурятии придётся ужесточить ограничения.

- А тех, у кого найдем нарушение и кто не будет соблюдать правила, под которые подписался, помимо штрафов ждет аннулирование заявки и отзовем согласования на работу до момента полной ликвидации вируса в республике. Я за то, чтоб у каждого была работа и было чем кормить семью. Но это не должно быть в ущерб борьбе с вирусом. Мы все в одной лодке! – отметил Цыденов.

Сотрудники обязаны носить маски и перчатки, дезинфицировать помещения и поверхности, максимально минимизировать взаимные контакты, держать дистанцию, проверять температуру.При малейших признаках болезни самоизолироваться.

Как сообщал «Байкал-Daily», для борьбы с коронавирусом президент Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом. Глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции также до конца апреля, однако существенно расширил сферы и отрасли предприятий, которым можно восстановить работу.

Обязательным условием для бизнеса стала регистрация на портале «Работающая Бурятия» и согласование со своим отраслевым министерством. В понедельник, 6 апреля, не дождавшись начала работы портала, ряд организаций вышли на работу («На радостях», - рассказывали сами бизнесмены), но уже к обеду им пришлось закрыться.

Портал заработал 7 апреля. Сразу же зафиксирован наплыв посетителей, о чём сообщил л уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев
коронавирус самоизоляция предприниматели
 
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