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В Бурятии вдвое выросло число получателей ипотеки под 2%

В Бурятии вдвое выросло число получателей ипотеки под 2%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Средний размер льготной ипотеки в ДФО превышает три миллиона рублей

В Бурятия резко растёт число получателей дальневосточной ипотеки под 2%. Если на начало февраля сообщалось о 226 получателей, то сегодня их число выросло почти вдвое. Льготную ипотеку одобрили уже 425 семьям.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, всего в ДФО заключили уже три тысячи договоров с банками на дальневосточную ипотеку на общую сумму 10,2 млрд рублей. Лидерами по числу выданных кредитов остаются Приморский край, где заключено 820 договоров, Республика Саха (Якутия) – 664 договора.

Средний размер кредита по ДФО составляет 3,48 млн рублей при максимальном размере в 6 млн рублей. По мнению экспертов, это свидетельствует о рациональном подходе заёмщиков к использованию средств. В частности, кредитный эксперт Сергей Гордейко, считает, что для семьи льготное кредитование не является инвестиционным проектом.

- Правильно – решать семейные задачи, а не максимизировать государственную льготу. Льготный кредит экономит только часть ежемесячного платежа. В любом случае надо помнить, что в кредит следует покупать только необходимое и платить не больше 30 % от совокупного семейного дохода, – сказал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, где не так много предложений на первичном рынке недвижимости, уже просят распространить льготную ипотеку и на «вторичку». В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке пока комментируют осторожно.

- Относительно перспектив увеличения предложения на рынке первичного жилья и снижения цен эксперты сходятся во мнении, что ситуацию изменят инфраструктурная подготовка, малоэтажное строительство и «государственные интервенции в строительство в любой форме», - сообщают в Агентстве.

Льготную ипотеку могут взять семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров. Размер займа – до 6 млн рублей, срок выплат – до 20 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», ипотека под 2% уже повлияла на весь рынок недвижимости Улан-Удэ – цены на новостройки резко взлетели, потянув за собой рост стоимости квартир на «вторичке». Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал произошедшее «безобразием» и поручил отработать ситуацию с застройщиками.
ипотека
 
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