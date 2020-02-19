В Бурятии вдвое выросло число получателей ипотеки под 2%

Средний размер льготной ипотеки в ДФО превышает три миллиона рублей
В Бурятия резко растёт число получателей дальневосточной ипотеки под 2%. Если на начало февраля сообщалось о 226 получателей, то сегодня их число выросло почти вдвое. Льготную ипотеку одобрили уже 425 семьям.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, всего в ДФО заключили уже три тысячи договоров с банками на дальневосточную ипотеку на общую сумму 10,2 млрд рублей. Лидерами по числу выданных кредитов остаются Приморский край, где заключено 820 договоров, Республика Саха (Якутия) – 664 договора.
Средний размер кредита по ДФО составляет 3,48 млн рублей при максимальном размере в 6 млн рублей. По мнению экспертов, это свидетельствует о рациональном подходе заёмщиков к использованию средств. В частности, кредитный эксперт Сергей Гордейко, считает, что для семьи льготное кредитование не является инвестиционным проектом.
- Правильно – решать семейные задачи, а не максимизировать государственную льготу. Льготный кредит экономит только часть ежемесячного платежа. В любом случае надо помнить, что в кредит следует покупать только необходимое и платить не больше 30 % от совокупного семейного дохода, – сказал он.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, где не так много предложений на первичном рынке недвижимости, уже просят распространить льготную ипотеку и на «вторичку». В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке пока комментируют осторожно.
- Относительно перспектив увеличения предложения на рынке первичного жилья и снижения цен эксперты сходятся во мнении, что ситуацию изменят инфраструктурная подготовка, малоэтажное строительство и «государственные интервенции в строительство в любой форме», - сообщают в Агентстве.
Льготную ипотеку могут взять семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров. Размер займа – до 6 млн рублей, срок выплат – до 20 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», ипотека под 2% уже повлияла на весь рынок недвижимости Улан-Удэ – цены на новостройки резко взлетели, потянув за собой рост стоимости квартир на «вторичке». Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал произошедшее «безобразием» и поручил отработать ситуацию с застройщиками.
В Бурятии вдвое выросло число получателей ипотеки под 2%
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 19.02.2020
Средний размер льготной ипотеки в ДФО превышает три миллиона рублей
«Если мы не будем ставить амбициозные задачи, то они и не решатся», - прокомментировал мэр
Распоряжение подписал глава Бурятии
Омская фирма затянула с разработкой документации на строительство нового дома культуры
Раньше техника использовалась комбинатом по благоустройству
Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
Лидером по количеству свадеб стал Северобайкальск
Направление Улан-Удэ – Новосибирск вошло в число самых динамичных
Больше всего задолженности у предприятий перед уволенными сотрудниками
Экономика, 15.02.2020
Прогнозы климатологов по наиболее высоким рискам возникновения лесных пожаров в этом году приходятся в том числе на Дальневосточный и Сибирский федеральные округа
Экономика, 15.02.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Баунтовский эвенкийский район 14 февраля посетил объекты, построенные на средства президентской «дальневосточной» субсидии
Модернизация может снизить негативное влияние на экологию и повысить качество теплоснабжения
Разваливающийся мост без хозяина находится на границе Забайкальского края и Бурятии
В рамках президентской дальневосточной субсидии районная больница в Гусиноозерске получила новое медицинское оборудование
Экономика, 13.02.2020
Его размер на душу населения упал на 357 рублей