В Бурятии предложили давать льготную ипотеку на вторичное жильё

Нынешние условия ипотеки под 2% ущемляют права молодых семей, считают общественники
В Бурятии просят разрешить в рамках льготной ипотеки под 2% приобретение жилья на вторичном рынке. Такая инициатива прозвучала на дискуссионной площадке «Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми» на открытом совещании правительства 8 февраля в ФСК.
- За столом № 5 наибольшее количество голосов набрал проект «Снятие ограничений по ипотеке (отмена требований по приобретению жилья только на первичном рынке) и снижение размера первоначального взноса», - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
Напомним, ипотека для жителей Дальнего Востока предоставляется под 2 % годовых. Согласно условиям программы, льготную ипотеку можно получить на приобретение жилья в новостройке у застройщика. Данная программа не распространяется на приобретение жилья на вторичном рынке, что ущемляет права молодых семей, потенциальных родителей.
Участники дискуссии сделали акцент на том, что первоначальный платеж по ипотеке в новом жилом доме не гарантирует молодой семье скорейшее приобретение заветных квадратных метров. Иначе говоря, на строительство дома у застройщика может уйти от одного года до двух лет. То есть, въехать в квартиру сразу не получится. А это означает, что придётся оплачивать счета в съёмном жилье. То есть – нести двойную финансовую нагрузку.
Кроме того, жильё в новостройках, как правило, сдаётся в эксплуатацию в черновом варианте. А это значит, что её хозяевам придется потратить не малую сумму на ремонт. На вторичном рынке недвижимости всё значительно проще. Квартира уже эксплуатировалась, поэтому в неё можно заселиться сразу.
Теперь о первоначальном взносе по ипотеке. Сейчас он составляет 20%. Так, к примеру, при покупке жилья стоимостью в 1 млн рублей, первый взнос в размере 200 тысяч рублей является очень большой и не подъемной суммой для молодой семьи. Поэтому участники круглого стола посчитали, что размер первоначального взноса необходимо снизить. В этом случае число желающих оформить льготную ипотеку стало бы значительно больше.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на начало февраля, льготную ипотеку в Бурятии получили 226 молодых семей. Эта ипотека под 2% уже повлияла на весь рынок недвижимости Улан-Удэ – цены на новостройки резко взлетели, потянув за собой рост стоимости квартир на «вторичке». Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал произошедшее «безобразием» и поручил отработать ситуацию с застройщиками.
Льготную ипотеку могут взять семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров. Размер займа – до 6 млн рублей, срок выплат – до 20 лет.
В Бурятии предложили давать льготную ипотеку на вторичное жильё
Общество, Фото:
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