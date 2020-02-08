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Когда организацию могут исключить из реестра СПМП

Когда организацию могут исключить из реестра СПМП
Экономика,  Фото:pixabay.com
За что предпринимателей могут исключить из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Основным документом, регламентирующим информационный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Этим же законом определено, кто и по каким критериям может быть отнесен к субъектам малого и среднего предпринимательства (статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства).

Сведения о вновь созданных юридических лицах и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства вносятся в реестр 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения соответственно в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о создании ЮЛ или ИП.

Ежегодно 10 августа на основе имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля текущего календарного года сведений происходит актуализация реестра.

К этим сведениям относятся среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год и налоговая отчётность, позволяющая определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.

Непредставление ЮЛ и ИП этих сведений является основанием для исключения 10 августа текущего календарного года содержащихся в реестре сведений о таких юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях.

Государственные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса основываются на сведениях из реестра, поэтому налоговая дисциплина является важным фактором для получения поддержки от органов государственной власти и органов местного самоуправления в рамках различных программ.

Поэтому, чтобы не потерять статус субъекта малого или среднего предпринимательства, и не лишиться из-за этого государственной поддержки, предпринимателям республики Бурятия следует вовремя и без ошибок подавать необходимую налоговую отчётность и своевременно уплачивать налоги и страховые взносы, сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС России №2 по Бурятии

налоги
 
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