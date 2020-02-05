Выставленная на продажу земля находится на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ не смогли продать принадлежащий республике земельный участок в посёлке Верхняя Берёзовка, с недвижимостью на нём. Информацию о торгах опубликовано минимущества республики.
«Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок», говорится в протоколе.
Начальная цена продажи госимущества была весьма высока – более 27 млн рублей.
Что же входит в «товар», который был выставлен на приватизацию на электронном аукционе? В перечень входят два двухэтажных нежилых здания площадью 737 и 336,3 кв.м., наименования у них – корпус и жилой корпус соответственно. Также здесь есть три одноэтажных нежилых здания: это котельная (46,6 кв.м.), баня (47,1 кв.м.), гараж (108,1 кв.м.).
Сам участок площадью 9965 кв. м.
Присутствует и движимое имущество: станция управления СУЗ 40 (до 40 А).
Находится земельный участок с помещениями по адресу: пос. Верхняя Березовка, д. 6Б.
Причём это имущество не могут продать с прошлого года. На прошлые торги весной и осенью 2019 года также не нашлось желающих.
Власти Бурятии не смогли продать участок за 27 млн
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выставленная на продажу земля находится на Верхней Берёзовке
Коммунальщики хвалят «помощника» за функциональность
В 2020 году служба занятости республики продолжит обучать граждан предпенсионного возраста
Стала известна средняя сумма кредита получателей «дальневосточной ипотеки» в Бурятии
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке выступило с любопытной инициативой
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство
Объём легально вывезенного за границу леса снизился на 33%
Названа средняя сумма задолженности на одного человека в Бурятии
Экономика, 03.02.2020
С 1 февраля увеличились некоторые выплаты федеральным льготникам и «похоронные» пенсионерам
Объем платных услуг населению за 2019 год по сравнению с 2018 годом уменьшился на 5 %
Бурятстат назвал этот показатель за 2019 года
Дорога пойдёт в обход посёлков Чистые ключи и Моты
Экономика, 29.01.2020
На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей
Экономика, 28.01.2020
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат может получить новый статус
Экономика, 28.01.2020
Реальная заработная плата уменьшилась