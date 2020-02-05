Власти Бурятии не смогли продать участок за 27 млн

Выставленная на продажу земля находится на Верхней Берёзовке



В Улан-Удэ не смогли продать принадлежащий республике земельный участок в посёлке Верхняя Берёзовка, с недвижимостью на нём. Информацию о торгах опубликовано минимущества республики.



«Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок», говорится в протоколе.



Начальная цена продажи госимущества была весьма высока – более 27 млн рублей.



Что же входит в «товар», который был выставлен на приватизацию на электронном аукционе? В перечень входят два двухэтажных нежилых здания площадью 737 и 336,3 кв.м., наименования у них – корпус и жилой корпус соответственно. Также здесь есть три одноэтажных нежилых здания: это котельная (46,6 кв.м.), баня (47,1 кв.м.), гараж (108,1 кв.м.).



Сам участок площадью 9965 кв. м.



Присутствует и движимое имущество: станция управления СУЗ 40 (до 40 А).



Находится земельный участок с помещениями по адресу: пос. Верхняя Березовка, д. 6Б.



Причём это имущество не могут продать с прошлого года. На прошлые торги весной и осенью 2019 года также не нашлось желающих.

