Бурятия в лидерах по числу потенциальных банкротов

Бурятия заняла второе место в рейтинге регионов с высокой долей возможных банкротов



В 2019 году в России в полтора раза увеличилось количество персональных банкротств. Такие данные в своём обзоре приводят специалисты проекта ОНФ «За права заёмщиков». В зоне риска, как правило, находятся регионы с низкими доходами, высоким уровнем закредитованности и просроченной задолженности, сообщают «Известия».



Лидерство по числу новых банкротов принадлежит Калмыкии (80 случаев на 100 тыс. населения), Пензенской (75) и Вологодская областям (67). В среднем же по России этот показатель находится на уровне 32 банкротств — превышение этой планки зафиксировано в 30 регионов.



Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заёмщиков с открытыми счетами проживают в Ингушетии (3,2%), Бурятии (2,5%), Магаданской области (2,4%) и Карачаево-Черкесии (2,3%), а также в ХМАО и Якутии (по 2,2%).



Высокие показатели как уже признанных персональных банкротств, так и потенциальных эксперты ОНФ объясняют снижением доходов, закредитованностью, ростом просроченной задолженности, а также низким уровнем финансовой грамотности населения. Граждане продолжают брать новые кредиты при наличии старых, при этом банки увеличивают выдачу средств населению с высоким риском невозврата.



Большинство россиян, признанных банкротами, выходят сухими из воды, следует из обзора ОНФ. Примерно две трети процедур заканчиваются тем, что кредиторам не удаётся взыскать средства с должников, поскольку около 70% из них не имели имущества уже при вхождении в процедуру. При этом люди всё чаще начинают пользоваться возможностью списать долги по итогам банкротства или пройти процедуру реструктуризации. В этом году почти в 90% случаев заявление подавали сами граждане, информированность которых о процедуре банкротства постоянно растет, уточняет «Известия».



