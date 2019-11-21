Бурятия заняла второе место в рейтинге регионов с высокой долей возможных банкротов
В 2019 году в России в полтора раза увеличилось количество персональных банкротств. Такие данные в своём обзоре приводят специалисты проекта ОНФ «За права заёмщиков». В зоне риска, как правило, находятся регионы с низкими доходами, высоким уровнем закредитованности и просроченной задолженности, сообщают «Известия».
Лидерство по числу новых банкротов принадлежит Калмыкии (80 случаев на 100 тыс. населения), Пензенской (75) и Вологодская областям (67). В среднем же по России этот показатель находится на уровне 32 банкротств — превышение этой планки зафиксировано в 30 регионов.
Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заёмщиков с открытыми счетами проживают в Ингушетии (3,2%), Бурятии (2,5%), Магаданской области (2,4%) и Карачаево-Черкесии (2,3%), а также в ХМАО и Якутии (по 2,2%).
Высокие показатели как уже признанных персональных банкротств, так и потенциальных эксперты ОНФ объясняют снижением доходов, закредитованностью, ростом просроченной задолженности, а также низким уровнем финансовой грамотности населения. Граждане продолжают брать новые кредиты при наличии старых, при этом банки увеличивают выдачу средств населению с высоким риском невозврата.
Большинство россиян, признанных банкротами, выходят сухими из воды, следует из обзора ОНФ. Примерно две трети процедур заканчиваются тем, что кредиторам не удаётся взыскать средства с должников, поскольку около 70% из них не имели имущества уже при вхождении в процедуру. При этом люди всё чаще начинают пользоваться возможностью списать долги по итогам банкротства или пройти процедуру реструктуризации. В этом году почти в 90% случаев заявление подавали сами граждане, информированность которых о процедуре банкротства постоянно растет, уточняет «Известия».
Бурятия в лидерах по числу потенциальных банкротов
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 21.11.2019
Бурятия заняла второе место в рейтинге регионов с высокой долей возможных банкротов
С 2020 года увеличится количество субсидированных рейсов из Бурятии
Руководитель представительства АСИ в ДФО: «У Бурятии есть все шансы, чтобы улучшить свои позиции в Нацрейтинге»
Бурятия вошла в тройку лидеров рейтинга по готовности работы с Китаем
Деньги он заплатит за невыполнение гарантийных работ на Голоустненском тракте
Комплексы фотовидеофиксации нарушений появились в четырёх районах и в Улан-Удэ
В зоне затопления проживают около 48 тысяч человек
В республике подвели итоги детского отдыха за текущий год
Специалисты подсчитали среднюю арендную ставку за дом в Бурятии
Деньги направят на продолжение уже начатых работ по восстановлению площади, подвергшейся экстремальному загрязнению
Деньги выделят из фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии
Экономика, 16.11.2019
Вокруг озера обустроят места для отдыха
Экономика, 14.11.2019
Пианино поставит фабрика «Тульская гармонь»
Экономика, 14.11.2019
В Листвянке построят водозабор для снабжения Иркутска и области байкальской водой
Экономика, 13.11.2019
Работы велись в границах сёл Сотниково и Ошурково Иволгинского района Бурятии