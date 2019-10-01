Авиатехникум в Улан-Удэ получил оборудование за 55 миллионов

На выделенные средства были закуплены 3D сканер и 3D принтер, плоттеры, фрезерный центр, токарный станок, квадрокоптеры, трасса для гонок дронов, аction-камера и другое оборудование, необходимое для обновления учебно-производственной базы техникума под стандарты «WorldSkills». Техника начала поступать в авиатехникум с августа 2019 года.





Республика получила право на данную специальную меру поддержки после перехода в Дальневосточный федеральный округ.







Улан-Удэнский авиационный техникум получил новое оборудование за счёт единой дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.На оснащение учреждения было выделено 55,8 млн рублей. Из них 34,4 млн рублей - на создание специализированного центра компетенций (СЦК) «Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ», 3,1 млн рублей – на СЦК «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», 8,948 млн рублей - на СЦК «Обслуживание авиационной техники» и 9,259 млн рублей - на СЦК «Инженерный дизайн CAD».В данный момент в соответствии с графиками проводятся монтажные и пусконаладочные работы.Техникум является базовым учебным заведением АО «Улан-Удэнский авиационный завод». За пять лет работы выпущено 660 специалистов по очной и заочной формам обучения. В настоящее время обучение в техникуме ведётся по восьми специальностям: «Производство летательных аппаратов», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Технология металлообрабатывающего производства», «Производство и обслуживание авиационной техники», «Технология машиностроения», «Монтаж, технической обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Автоматизация технологических процессов и производств по отраслям». Пять из этих специальностей входят в топ-50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей среднего образования.На средства «единой» дальневосточной субсидии в 2019 году в 17 ссузах будет обновлена учебно-производственная база по стандартам «WorldSkills». Общая сумма составляет 311,8 млн. рублей.