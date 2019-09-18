Мэрия Улан-Удэ купила два погрузчика за 10 миллионов

Новые погрузчики выгодно отличаются от своих предшественников



Парк коммунальной техники Улан-Удэ пополнился двумя мини-погрузчиками Bobcat S770 HF с бортовыми поворотами 2018 года выпуска. Эта покупка обошлась в 10 миллионов 750 тысяч рублей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Bobcat S770 – усовершенствованный вариант мини-погрузчика. Несмотря на свой вес в 4200 кг, мини-погрузчик способен свободно перемещаться со скоростью 19 км/час. Его длина с ковшом составляет 3,6 м, ширина равняется 1,9 м, а высота достигает 2 м.



Погрузчик обслуживает грузы весом до 1,6 т. Bobcat S 770 может эксплуатироваться в условиях ограниченного свободного места.



