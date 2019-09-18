 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Сентября

17 Сентября

Популярное

Мэрия Улан-Удэ купила два погрузчика за 10 миллионов

Мэрия Улан-Удэ купила два погрузчика за 10 миллионов
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Новые погрузчики выгодно отличаются от своих предшественников

Парк коммунальной техники Улан-Удэ пополнился двумя мини-погрузчиками Bobcat S770 HF с бортовыми поворотами 2018 года выпуска. Эта покупка обошлась в 10 миллионов 750 тысяч рублей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Bobcat S770 – усовершенствованный вариант мини-погрузчика. Несмотря на свой вес в 4200 кг, мини-погрузчик способен свободно перемещаться со скоростью 19 км/час. Его длина с ковшом составляет 3,6 м, ширина равняется 1,9 м, а высота достигает 2 м.

Погрузчик обслуживает грузы весом до 1,6 т. Bobcat S 770 может эксплуатироваться в условиях ограниченного свободного места.

коммунальное хозяйство бюджет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мэрия Улан-Удэ купила два погрузчика за 10 миллионов
Мэрия Улан-Удэ купила два погрузчика за 10 миллионов
Экономика, 18.09.2019
Новые погрузчики выгодно отличаются от своих предшественников
Аналитики: 70% жителей Бурятии думают о смене работы
Аналитики: 70% жителей Бурятии думают о смене работы
Экономика, 18.09.2019
Жители Бурятии находятся в активном поиске работы
Бурятское госучреждение покупает юрту за 220 тысяч рублей
Бурятское госучреждение покупает юрту за 220 тысяч рублей
Экономика, 17.09.2019
В юрте должен уже быть комплект мебели в национальном стиле
Иркутская область купит пять машин для заливки льда
Иркутская область купит пять машин для заливки льда
Экономика, 17.09.2019
Зимой данные машины предназначены для обслуживания катков
По официальным данным, цены в Бурятии выросли на 3,8%
По официальным данным, цены в Бурятии выросли на 3,8%
Экономика, 17.09.2019
Среди алкоголя больше всех подорожало шампанское
Компания ASFORT GROUP инвестирует в Бурятию 4,4 миллиарда рублей
Компания ASFORT GROUP инвестирует в Бурятию 4,4 миллиарда рублей
Экономика, 17.09.2019
В Бурятии в рамках соглашения построят отель, завод и туристический комплекс
В Бурятии аннулируют торги на строительство водовода
В Бурятии аннулируют торги на строительство водовода
Экономика, 13.09.2019
Торги на водовод в Нижней Иволге придётся провести заново
В Улан-Удэ сезонно подорожали овощи
В Улан-Удэ сезонно подорожали овощи
Экономика, 13.09.2019
Мэрия Улан-Удэ представила еженедельную информацию о средних ценах
Москва выделила 2 миллиарда на спортцентр в Иркутске
Москва выделила 2 миллиарда на спортцентр в Иркутске
Экономика, 13.09.2019
Об этом заявил губернатор Иркутской области
Бурятия может получить дополнительные деньги на строительство детсадов и школ
Бурятия может получить дополнительные деньги на строительство детсадов и школ
Экономика, 13.09.2019
Глава Бурятии встретился с заместителем председателя правительства России по социальной политике Татьяной Голиковой
Бурятии выделили 32 миллиона на паллиативную помощь
Бурятии выделили 32 миллиона на паллиативную помощь
Экономика, 12.09.2019
Субсидия поможет улучшить качество жизни более чем 4,5 тысяч больных
В Бурятии растёт цена квадратного метра в новостройках
В Бурятии растёт цена квадратного метра в новостройках
Экономика, 11.09.2019
Рост цен на «вторичку» несколько ниже

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^