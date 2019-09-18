Аналитики: 70% жителей Бурятии думают о смене работы









По данным опроса Службы исследований HeadHunter, о смене работы в ближайшее время думают 70% жителей Бурятии.Основной причиной поиска нового места, соискатели называют низкую заработную плату. Так ответили 71% участников опроса. При этом, уровень своего вознаграждения на последнем месте, жители республики оценили в 2,9 баллов из пяти.Кроме этого, на поиск работы многих соискателей толкает отсутствие возможности карьерного роста, обучения и повышения квалификации, наличие рядом опытного руководителя, который всегда поддержит и поможет.- Сентябрь – всегда активное время на рынке труда для компаний и кандидатов. Но тут, конечно, не стоит забывать, что сама длительность поиска нового места работы очень зависит от уровня позиции, на которую претендует кандидат. Например, работодатели отмечают, что в среднем руководителя организации и его заместителя ищут почти два месяца, руководителя подразделения и квалифицированного специалиста с высшим техническим образование – чуть больше полутора месяцев. Быстрее всего, около двух недель, уходит на поиск неквалифицированных рабочих и обслуживающего персонала, - прокомментировала Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.