 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Сентября

16 Сентября

Популярное

Бурятское госучреждение покупает юрту за 220 тысяч рублей

Бурятское госучреждение покупает юрту за 220 тысяч рублей
Экономика, 
В юрте должен уже быть комплект мебели в национальном стиле

Информационно-методологический центр Бурятии покупает шестистенную бурят-монгольскую юрту. Документы об электронном аукционе были размещены на сайте госзакупок 12 сентября. Начальная цена контракта – 220 тысяч рублей.

Приём заявок на участие в торгах завершится 20 сентября в 8:00 часов. Аукцион состоится 24 сентября.

- Участником закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), - сообщается в документации аукциона.

Покупка юрты произойдёт за счёт средств республиканского бюджета.

Согласно техническим требованиям, диаметр юрты должен составлять 7 метров. Стены и крыша юрты должны быть утеплены двухслойным синтепоном. В юрте должен располагаться комплект мебели в национальном стиле (натуральное дерево, окрашен) – один стол, один шкаф и шесть табуретов.

Юрту поставщик должен доставить по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 10 км. Кяхтинского тракта, улица Покровская, 33А.

Справка:

Государственное бюджетное учреждение «Информационно-методологический центр Республики Бурятия» основано в 2006 году.

Основная цель деятельности Центра – содействие развитию агропромышленного комплекса Бурятии, повышение информированности сельских товаропроизводителей и сельского населения о мерах, реализуемых правительством России и Бурятии по поддержке агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, занятости населения, развития сельских территорий.

В настоящее время ГБУ ИМЦ осуществляет свою деятельность в г. Улан-Удэ и 9 районах республики (Бичурский, Закаменский, Курумканский, Кяхтинский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тунскинский, Хоринский).
госзакупки юрта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятское госучреждение покупает юрту за 220 тысяч рублей
Бурятское госучреждение покупает юрту за 220 тысяч рублей
Экономика, 17.09.2019
В юрте должен уже быть комплект мебели в национальном стиле
Иркутская область купит пять машин для заливки льда
Иркутская область купит пять машин для заливки льда
Экономика, 17.09.2019
Зимой данные машины предназначены для обслуживания катков
По официальным данным, цены в Бурятии выросли на 3,8%
По официальным данным, цены в Бурятии выросли на 3,8%
Экономика, 17.09.2019
Среди алкоголя больше всех подорожало шампанское
Компания ASFORT GROUP инвестирует в Бурятию 4,4 миллиарда рублей
Компания ASFORT GROUP инвестирует в Бурятию 4,4 миллиарда рублей
Экономика, 17.09.2019
В Бурятии в рамках соглашения построят отель, завод и туристический комплекс
В Бурятии аннулируют торги на строительство водовода
В Бурятии аннулируют торги на строительство водовода
Экономика, 13.09.2019
Торги на водовод в Нижней Иволге придётся провести заново
В Улан-Удэ сезонно подорожали овощи
В Улан-Удэ сезонно подорожали овощи
Экономика, 13.09.2019
Мэрия Улан-Удэ представила еженедельную информацию о средних ценах
Москва выделила 2 миллиарда на спортцентр в Иркутске
Москва выделила 2 миллиарда на спортцентр в Иркутске
Экономика, 13.09.2019
Об этом заявил губернатор Иркутской области
Бурятия может получить дополнительные деньги на строительство детсадов и школ
Бурятия может получить дополнительные деньги на строительство детсадов и школ
Экономика, 13.09.2019
Глава Бурятии встретился с заместителем председателя правительства России по социальной политике Татьяной Голиковой
Бурятии выделили 32 миллиона на паллиативную помощь
Бурятии выделили 32 миллиона на паллиативную помощь
Экономика, 12.09.2019
Субсидия поможет улучшить качество жизни более чем 4,5 тысяч больных
В Бурятии растёт цена квадратного метра в новостройках
В Бурятии растёт цена квадратного метра в новостройках
Экономика, 11.09.2019
Рост цен на «вторичку» несколько ниже
Бурятия заранее закупает технику для тушения лесных пожаров
Бурятия заранее закупает технику для тушения лесных пожаров
Экономика, 11.09.2019
Новая лесопожарная техника поможет более оперативно тушить лесные пожары в республике
В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые вакансии
В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Экономика, 11.09.2019
Около 13 тысяч вакантных рабочих мест заявлено работодателями Бурятии в органы службы занятости населения

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^