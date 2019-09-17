В юрте должен уже быть комплект мебели в национальном стиле
Информационно-методологический центр Бурятии покупает шестистенную бурят-монгольскую юрту. Документы об электронном аукционе были размещены на сайте госзакупок 12 сентября. Начальная цена контракта – 220 тысяч рублей.
Приём заявок на участие в торгах завершится 20 сентября в 8:00 часов. Аукцион состоится 24 сентября.
- Участником закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), - сообщается в документации аукциона.
Покупка юрты произойдёт за счёт средств республиканского бюджета.
Согласно техническим требованиям, диаметр юрты должен составлять 7 метров. Стены и крыша юрты должны быть утеплены двухслойным синтепоном. В юрте должен располагаться комплект мебели в национальном стиле (натуральное дерево, окрашен) – один стол, один шкаф и шесть табуретов.
Юрту поставщик должен доставить по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 10 км. Кяхтинского тракта, улица Покровская, 33А.
Справка:
Государственное бюджетное учреждение «Информационно-методологический центр Республики Бурятия» основано в 2006 году.
Основная цель деятельности Центра – содействие развитию агропромышленного комплекса Бурятии, повышение информированности сельских товаропроизводителей и сельского населения о мерах, реализуемых правительством России и Бурятии по поддержке агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, занятости населения, развития сельских территорий.
В настоящее время ГБУ ИМЦ осуществляет свою деятельность в г. Улан-Удэ и 9 районах республики (Бичурский, Закаменский, Курумканский, Кяхтинский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тунскинский, Хоринский).
Бурятское госучреждение покупает юрту за 220 тысяч рублей
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