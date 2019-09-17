Иркутская область купит пять машин для заливки льда

Зимой данные машины предназначены для обслуживания катков



В Иркутской области запланировано приобретение пяти многофункциональных ледозаливочных машин. Уже состоялся электронный аукцион, по итогам которого победителем признан ООО «Антарес», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- Согласно государственному контракту, будут поставлены машины «УМКА» производства «Липецкого завода малых коммунальных машин». Эти машины предназначены для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием. На приобретение пяти машин будет направлено 26 млн рублей, - сообщил министр спорта области Илья Резник.



Зимой данные машины предназначены для обслуживания катков: расчистки территории от снега с помощью поворотного отвала; профессионального обслуживания и содержания ледовой поверхности; сбора и вывоза ледяной крошки в специально отведённое место.



Машины могут срезать поврежденный слой ледовой поверхности с одновременным сбором ледяной крошки в кузов машины; заполнять царапины, оставляемые коньками; восстанавливать срезанную поверхность при помощи равномерной заливки нового слоя.

