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По официальным данным, цены в Бурятии выросли на 3,8%

По официальным данным, цены в Бурятии выросли на 3,8%
Экономика,  Фото:pixabay.com
Среди алкоголя больше всех подорожало шампанское

Министерство экономики Бурятии опубликовало официальную информацию о том, что с начала года потребительские цены на товары и услуги в республике выросли на 3,4 %. Говорится в сообщении минэкономики о снижении темпа инфляции.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,2 %, заявляют в министерстве экономики.

- Значительное влияние на рост потребительских цен оказало увеличение цен на мясопродукты, алкогольные напитки и плодоовощную продукцию. Цены на мясо увеличились на 3,2 % по сравнению с уровнем цен в декабре 2018 года, при этом цена на говядину увеличилась, а на свинину и субпродукты – снизилась, - говорится в сообщении министерства.

Также отмечается ускорение роста цен на алкогольные напитки с начала года. Наибольший рост цен отмечается на шампанское (+11 %).

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечается на печатные издания, табачные изделия, а также отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Накануне нового учебного года был отмечен рост цен на товары для школьников. На 2,6 % в августе подорожали учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, школьно-письменные принадлежности, альбомы для рисования, ранцы и рюкзаки, отдельные виды одежды и обуви для детей школьного возраста.

- Бензин с начала года подорожал на 3,1 %. Годом ранее прирост цен составил 6,7 %. Цены на дизельное топливо с начала года выросли на 0,7 %. За годовой период рост цен в августе ускорился до 5,9 % с 5,2 % в июле. По сравнению с соседними регионами в Бурятии цены на бензин и дизельное топливо дешевле, - заявляет минэкономики.

цены на продукты питания
 
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