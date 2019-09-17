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Компания ASFORT GROUP инвестирует в Бурятию 4,4 миллиарда рублей

Компания ASFORT GROUP инвестирует в Бурятию 4,4 миллиарда рублей
Экономика, 
В Бурятии в рамках соглашения построят отель, завод и туристический комплекс

Компания ASFORT GROUP планирует инвестировать в Бурятию 4,4 миллиарда рублей с 2020 по 2023 год.

11 сентября в полномочном представительстве республики Бурятия при президенте России состоялось подписание соглашения о намерении реализации инвестиционных проектов на территории Бурятии между правительством республики и компанией Асфорт Груп.

В рамках соглашения предусмотрено строительство отеля в Улан-Удэ, строительство рекреационно-туристического комплекса в ОЭЗ «Байкальская гавань», строительство завода по производству гидроагрегатов, а также комплекс производственных проектов. Предполагаемый объем инвестиций составит 4,4 млрд. рублей. Планируемое количество созданных рабочих мест – 400, сообщает пресс-служба полномочного представительства при президенте России.

ASFORT GROUP — это холдинговая структура, объединяющая ряд компаний на территориях Европы, Азии, Африки. Уже более 30 лет холдинг успешно реализует проекты по инфраструктурному и гражданскому строительству, возведению и реконструкции объектов электроэнергетики, а также проекты по привлечению инвестиций, в том числе в сферы, напрямую влияющие на социально-культурную жизнь населения стран и регионов, в которых ведётся деятельность.
инвестиционные проекты правительство республики
 
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