Это данные за неделю
С 6 по 12 сентября в Монголию из Бурятии было экспортировано 1,3 тонны молочных, рыбных и мясных консервов, 0,6 тонны молочной продукции, 0,06 тонны меда, 17 тонн охлаждённой свинины, 0,14 тонны супов быстрого приготовления и 0,04 тонны крабовых палочек.
При внутрироссийских перевозках досмотрено 13,2 тонны свиной продукции из Чили, 2,3 тонны парагвайской говядины, 7,7 тонны отечественной свинины, а также 5,3 тонны мяса птицы из России.
Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через Бурятию в Монголию отправили 17 тонн свинины
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