В Бурятии аннулируют торги на строительство водовода

Торги на водовод в Нижней Иволге придётся провести заново



Бурятское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Реноватор» на аукцион по строительству водовода в Нижней Иволге и выдало заказчику предписание об аннулировании торгов.



Аукцион с начальной стоимостью контракта 5,7 млн рублей был объявлен отделом по развитию инфраструктуры администрации Иволгинского района в конце августа. Однако проектно-сметная документация была опубликована не в полном объёме.



Таким образом, заказчик не установил требования к объёму работ, подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта. Это лишает потенциальных участников закупки возможности обоснованно сформировать своё предложение, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



