Торги на водовод в Нижней Иволге придётся провести заново
Бурятское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Реноватор» на аукцион по строительству водовода в Нижней Иволге и выдало заказчику предписание об аннулировании торгов.
Аукцион с начальной стоимостью контракта 5,7 млн рублей был объявлен отделом по развитию инфраструктуры администрации Иволгинского района в конце августа. Однако проектно-сметная документация была опубликована не в полном объёме.
Таким образом, заказчик не установил требования к объёму работ, подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта. Это лишает потенциальных участников закупки возможности обоснованно сформировать своё предложение, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В Бурятии аннулируют торги на строительство водовода
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