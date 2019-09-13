Бурятия может получить дополнительные деньги на строительство детсадов и школ

Глава Бурятии встретился с заместителем председателя правительства России по социальной политике Татьяной Голиковой



12 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал вице-премьеру Татьяне Голиковой об исполнении в Бурятии национальных проектов «Образование» и «Демография».



- Доложил о ходе строительства детских садов и школ. Сообщил, что при выполнении всех предусмотренных строек у нас все равно остаётся очередь в детские сады. Поэтому мы просим дополнительную поддержку в 2020 году. Татьяна Алексеевна отметила, что наши вопросы будут рассмотрены и конкретные решения по дополнительной поддержке республике будут приняты в рамках формирования федерального бюджета, - подчеркнул Алексей Цыденов.



До 2021 года в Бурятии в рамках реализации национального проекта «Образование» планируется строительство 11 школ. В 2019 году будет возведено 5 школ, столько же в 2020 году и одна школа - в 2021. Общий объём финансирования составляет более 5,2 млрд рублей.



Новые школы появятся в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, селе Клюевка Кабанского района, сёлах Поселье и Хойтобэе Иволгинского района, селе Нижние Тальцы Заиграевского района, селе Аршан Тункинского района. В Улан-Удэ будут возведены пристрои к гимназии № 33, школе № 49, новый корпус школы № 25, новое учебное заведение на улице Автотранспортная и будет полностью перестроена школа № 40.



До 2021 года в республике также появится 22 новых детских садов общей вместимостью более 5,6 тыс мест. Общий объем финансирования мероприятий превысит 6,3 млрд рублей.



В 2019 году планируется выкуп трёх зданий: по ул. Толстихина, в мкрн Энергетики и по ул. Каландаришвили.



Также по национальному проекту «Демография» планируется строительство 12 детских садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Девять новых дошкольных учреждений появятся в Улан-Удэ: два - в мкрн Сосновый бор, мкрн Дивизионный, мкрн Забайкальский, в 115 и 111 кварталах, на улицах Боевая, Конечная, Батожабая. Еще три - в сёлах Сосново-Озерское Еравнинского района, Сотниково и Хойтобэе Иволгинского района.



В рамках исполнения поручения председателя правительства Дмитрия Медведева в Бурятии будет приобретено 7 дошкольных образовательных организаций. В 2019 году - в селе Эрхирик Заиграевского района, в 102 квартале и мкрн Звёздный Улан-Удэ. На будущий год запланировано завершение строительства детских садов селе Гурульба Иволгинского района, в 140а, 142 кварталах и посёлке Сокол Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

