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Бурятии выделили 32 миллиона на паллиативную помощь

Бурятии выделили 32 миллиона на паллиативную помощь
Экономика,  Фото:pixabay.com
Субсидия поможет улучшить качество жизни более чем 4,5 тысяч больных

Бурятии выделена субсидия, которая поможет улучшить качество жизни более чем 4,5 тысяч неизлечимо больных пациентов. Из федерального бюджета получено 30,4 млн рублей, ещё 1,9 млн рублей направлено из республиканского бюджета.

- На приобретение оборудования для службы паллиативной помощи будет направлено 15,9 млн рублей. А именно, на аппараты искусственной вентиляции лёгких для использования на дому, откашливатели, кислородные концентраторы и другие аппараты, в которых наиболее нуждаются пациенты паллиативного профиля. На оставшиеся 16,3 млн рублей будет закуплено лекарственное обеспечение, в том числе, для обезболивания, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Службы выездной паллиативной помощи функционируют при Городской поликлинике № 2, республиканском онкологическом диспансере, СПИД-центре и Детской республиканской клинической больнице. Они оказывают симптоматическую помощь, контролируют болевой симптом у пациентов с онкологическими и соматическими заболеваниями, оказывают психологическую и социальную помощь их семьям. При необходимости проводятся консультации узких специалистов и социальных работников.

За 2018 год выездные бригады городской поликлиники № 2 обслужили 1,4 тысячи взрослых пациентов и 135 детей. Выездная бригада онкологического диспансера осмотрела 384 пациентов, страдающих терминальной стадией онкологического процесса. И 71 ВИЧ-инфицированный пациент получил помощь выездной бригады СПИД-центра.

Для тяжелобольных пациентов при городской поликлинике № 2 созданы кабинеты амбулаторной паллиативной помощи, а также кабинет кризисных состояний и психологической разгрузки больных и их родственников. В кабинетах паллиативной помощи осмотрены и даны рекомендации к лечению 744 взрослым пациентам и 531 ребёнку.

В стационарных условиях в 2018 году паллиативную медицинскую помощь получили 1,6 тысяч человек, из них 52 ребёнка. В 2019 году коечный фонд для оказания паллиативной медицинской помощи существенно увеличен – с 117 коек до 203 коек.

В марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи. Средства на паллиативную помощь будут выделяться регулярно. В 2019 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрели 5 млрд рублей.
бюджет правительство республики
 
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