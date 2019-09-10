В первую очередь будут расселять дома, признанные аварийными до 2017 года
Депутаты Народного Хурала приняли поправки в республиканский бюджет, касающиеся переселения из ветхого и аварийного жилья. Так, расходы на переселение жильцов из непригодного жилфонда в этом году увеличены на 131,3 миллионов рублей, а в 2020 году – на 105 миллионов рублей. Об этом 9 сентября на внеочередной сессии Народного Хурала заявил министр финансов республики Всеволод Мухин, сообщает пресс-служба правительства.
Также в законопроекте учтено перераспределение 4,3 миллионов рублей на обеспечение доли софинансирования из республиканского бюджета по дополнительному соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Средства высвободились за счёт уменьшения расходов на внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Бурятии.
Как отметил министр строительства республики Николай Рузавин, программа переселения из аварийного жилфонда будет разделена на две части по два года: а 2019-2020-й и 2020-2021-й годы.
- В 2019 году мы будем расселять Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский и Прибайкальский районы. Жилой фонд, который был признан аварийным раньше, стоит впереди списка, который позже - тот стоит в конце, - пояснил он.
В целом программа рассчитана до 2024-го года. На сегодняшний день предоставлено соглашение с Фондом реформирования ЖКХ на трёхлетний период на 1,17 миллиардов рублей. В первую очередь будут расселять дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа в Бурятию приезжал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, он пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов.
В Бурятии на расселение из аварийного жилья нашли ещё 236 миллионов
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