В Улан-Удэ построят восемь школьных стадионов

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Только на капремонт стадиона школы №9 выделили почти 10 миллионов



В воскресенье, 1 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрели стадион средней школы №9, где проводится капитальный ремонт. Ранее на территории школы находилось старое футбольное поле, которое не соответствовало современным требованиям, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В рамках дальневосточной субсидии на капитальный ремонт стадиона школы № 9 было выделено свыше 9,6 млн рублей. На данный момент уже завершены земельные работы, ведется устройство футбольного поля и бетонного основания беговых дорожек. Сдача объекта запланирована на конец сентября текущего года.



- Работа в полном разгаре, ещё месяц и работы будут завершены. 1089 детишек получат новый стадион и начнут полноценно заниматься спортом, - отметил Игорь Шутенков.



Восемь новых школьных стадионов



Также в Улан-Удэ планирует строительство восьми физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа при городских школах № 13, 22, 43, 54, 55, 57, 58, 63.



Данные объекты являются первоочередными на рассмотрение в федеральную программу развития физической культуры и спорта. В настоящий момент разработаны проектно-сметные документации, получены положительные заключения проверки достоверности определения сметной стоимости по их строительству. Определяется источник финансирования.



- Президент России поставил задачу, чтобы к 2024 году 55% населения Бурятии регулярно занимались физической культурой и спортом. Для этого мы, в первую очередь, должны обеспечить наличие спортивной инфраструктуры – начиная от дворовых спортивных площадок и школьных стадионов и заканчивая крупными спортивными комплексами для различных направлений спорта. Мы уже открыли в этом году Центр гиревого спорта, начали строить лукодром, реконструировать школу ушу «Золотой дракон», ведутся работы по Ледовому дворцу, строим площадки и стадионы в районах. Это значит, что у жителей всех районов Бурятии появится возможность укрепить здоровье, вырастет новое поколение спортсменов и приверженцев здорового образа жизни, - заявил Алексей Цыденов.







