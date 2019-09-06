На реконструкцию трассы от Улан-Удэ до севера Бурятии дали 397 миллионов

Экономика, Фото: правительство Бурятии

Реконструкция дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян ведётся с 2003 года



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о трансфертах из федерального бюджета на развитие автомобильных дорог. Согласно распоряжению, Бурятия получит 397 млн рублей на продолжение реконструкции региональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян.



Благодаря федеральному финансированию в 2019 году будет завершена реконструкция участка от км 230 до км 251, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Итого в 2019 году из федерального бюджета выделено 779,5 млн рублей на реконструкцию данной автодороги. Общая стоимость участка составила более 1,72 млрд рублей (в 2017 году - 350 млн рублей, в 2018 году - 600 млн рублей). Торжественное открытие данного участка состоится в конце года.



- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян планируется привести в нормативное состояние три участка – реконструкция участков км 230– км 251 и км 271– км 291 и ремонт участка км 312– км 325, – рассказали в минтрансе Бурятии.



Ранее в 2017 году был сдан участок с 215 по 230 км. Реконструкция следующего участка с км 271 по 291 км началась в 2018 году – на данный момент там идут земляные работы.



Протяжённость дороги составляет 726 км, она является основной региональной артерией, связывающей пять районов республики с административным центром Улан-Удэ.



Её реконструкция ведется с 2003 года. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 235,9 км автодороги на участках с 13 - 230 и 251 – 271 км. В 2013 году на 268 км построен мост через реку Баргузин, стоимость строительства составила 2 млрд рублей (общая длина моста с подходами - 5,436 км).



- Трасса идёт вдоль побережья озера Байкал и вблизи Баргузинского заповедника по местам курортного лечения и туризма, имеет большое туристическое значение. Она обеспечивает транспортное сообщение с посёлками Усть-Баргузин и Баргузин, где живёт более 15 тысяч человек и находятся основные объекты социальной инфраструктуры, - отметил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.





