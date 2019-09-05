В Улан-Удэ построят ещё три новых детсада

















В Октябрьском районе Улан-Удэ определены земельные участки для строительства трёх детских садов. Они появятся в ДНТ «Перспектива» (микрорайон Радужный), по улицам Боевая и Конечная.Об этом в ходе рабочего выезда главы Бурятии Алексея Цыденова по социальным объектам сообщил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков- Очередь в детские сады – одна из самых острых проблем города. В этом году, благодаря нацпроекту «Демография», утвержденному по указу президента и адресному поручению председателя правительства России, мы начали её масштабно решать. Беспрецедентное число - 10 детсадов – уже строятся в этом году. И дети получат места. Строительство продолжится и в ближайшие три года, в том числе детских садов на улицах Боевой, Конечной и в ДНТ «Перспектива». Очередь в детские сады и ясли у нас должна быть ликвидирована полностью, - заявил Алексей Цыденов.На ул. Боевой и Конечной имеются два соседних земельных участка, принадлежащих министерству обороны. Один из них передан в собственность города Улан-Удэ, второй проходит необходимую процедуру согласований. Здесь планируется построить два детских сада по 280 мест каждый. Стройка начнётся уже в следующем году. На строительство в рамках нацпроекта «Демография» выделено в общем более 580 млн рублей.- До конца этого года получим все необходимые документы, заключения, экспертизы и в следующем году начинаем строить. На первом этаже будут ясли, на втором этаже группы для детей от 3 до 7 лет, - пояснил Игорь Шутенков. – Здесь практически центр Октябрьского района, очень большой жилмассив, необходимость в детских садах здесь острая.ДНТ «Перспектива» создавалось как молодёжный посёлок с развитой инфраструктурой, садом, школой. Однако из благ сейчас имеется лишь электричество и водоснабжение на нижних улицах. Ближайший детский сад расположен в мкрн Забайкальском.- Земля выдавалась молодым родителям, молодым специалистам. Но с того момента немногое было сделано. Мы планируем довести воду до верхней части ДНТ, построить повысительно-насосную станцию, предусмотреть средства для размещения контррезервуаров, в которых будет накапливаться вода, - сказал Шутенков.Также, чтобы возвести детский сад на имеющейся площади в 2,6 га нужно предусмотреть локальные очистные сооружения, котельную, работающую на газе.Строительство повысительно-насосной станции будет завершено в 2019 году, контррезервуары будут заложены в 2020 году. Также в ДНТ «Перспектива» будет зарезервирован участок под строительство школы.Также в 2019 году для размещения детских садов будут выкуплены три здания по улицам Толстихина, Каландаришвили и в мкрн Энергетик.На средства из федерального бюджета, адресно выделенные республике по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, будут приобретены детские сады в мкрн Звёздный и 142 квартале.Строятся дошкольные образовательные учреждения на улице Батожабая, к 111, 115, 102 мкрн, и в поселке Сосновый бор.В общем новые детские сады рассчитаны на почти 2,5 тысяч воспитанников.