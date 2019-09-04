Бурятии помогут в поиске иностранных инвесторов

Алексей Цыденов подписал соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о привлечении зарубежных инвестиций



В рамках Восточного экономического форума директор по региональным проектам, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы России Российского фонда прямых инвестиций Александр Малах и глава республики Бурятия Алексей Цыденов подписали соглашение о привлечении в экономику республики зарубежных инвестиций и сопровождении заявленных инвестиционных проектов.



- Подписание данного соглашения означает признание высокой инвестиционной привлекательности нашей республики для иностранного бизнеса. Бурятия обладает значительным потенциалом высокотехнологичных, инновационных производств в приоритетных отраслях российской экономики. РФПИ своевременно поддержал наши усилия по поиску иностранных инвесторов, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- В рамках подписанного соглашения, мы планируем активно привлекать зарубежные инвестиции в расширение «зелёной» экономики и развитие высокотехнологичных отраслей республики Бурятия. Уверен, при поддержке иностранных партнёров мы сможем привести в республику передовые мировые технологии и привлечь высокопрофессиональные кадры, – заявил Александр Малах.



Достигнутые договорённости определяют ключевые принципы и условия сотрудничества по привлечению иностранных инвесторов и дальнейшему сопровождению инвестпроектов. В рамках данного соглашения стороны планируют усовершенствовать взаимодействие РФПИ, региональных властей и иностранных инвесторов в интересах развития экономики республики и страны в целом, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Справка:



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1,5 триллионов рублей, охватывающих 95% регионов России. В портфельных компаниях РФПИ работает более 700 тысяч сотрудников, годовая выручка которых составляет 5% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более 40 млрд долларов.





